平機會冀調停男學生禁留長髮爭端　多間中學髮型規定大不同

東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿，日前向平等機會委員會投訴學校禁止男生留長髮的校規，疑涉違反性別歧視條例，投訴獲受理並正在調停階段。

平機會：希望以調停解決爭端

平機會行政總監朱崇文今(21日)在電台節目中，被問到男女頭髮長度的要求，是否算是差別待遇。他稱不會評論個別個案。但一般而言，舉例說聘用經理，如要求身高6呎，可能對女士不利，但如果為照顧差異及不同特殊情況，對男女的高度要求有分別，很難具體說這些要求是否較差，要看事情的背景或相關因素。

他又說，平機會的角色不是判斷是與非，而是希望以調停，解決爭端，每宗個案會考慮不同因素，包括社會的價值觀、風俗習慣及法例要求等，要一併考慮。朱崇文稱，過去一年有8至9成個案調停成功。如不成功，投訴人可考慮如何處理，有些人會不了了之，有些人會繼續追討，亦可以要求平機會提供法律協助。他強調平機會會視乎案件，深入判斷是否值得支持。