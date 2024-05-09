平機會推出導盲犬指南教育公眾 盼加強認識保障視障人士權利(羅庸軒攝)

平機會推出《導盲犬：實用指南》，解釋導盲犬的定義和如何識別，並透過與視障人士的訪談，向餐廳和酒店、交通和僱主等各公共領域持分者提供實用要訣，希望保障導盲犬使用者的權利和加強各界認識。 政府統計處數字顯示，本港2020年約有47,600人視覺有困難，佔整體人口的0.6%，而截至上月香港已經有超過50隻已受訓並服役中的導盲犬，低於國際導盲犬聯盟建議每100名視障人士應有一隻導盲犬的比例。

過去5年收7宗視障人士投訴 過去5年平機會共接獲7宗視障人士投訴，指因攜同導盲犬而不獲提供服務、被拒進入處所或求職過程受歧視。根據《殘疾歧視條例》，如向所有人一律施加劃一條件或要求，但缺乏理據支持且對殘疾人士產生不公平的影響，便有機會構成間接歧視。 平機會去年籌備推出導盲犬指引，經諮詢本地導盲犬服務機構和與4名視障人士訪談後發布《導盲犬：實用指南》，詳列給不同界別持分者的實用要訣，例如為導盲犬使用者提供合理便利、培訓員工提高他們對導盲犬的認識，餐廳和酒店就切勿向導盲犬使用者提供較差服務、不應限制他們只能入住「寵物友善」客房等。 交通界別方面，《指南》引述有受訪者稱曾連續被3輛的士拒載，或透過徵收額外附加費作差別待遇。《指南》建議鐵路營辦商教導乘客為導盲犬使用者預留空間、鼓勵附近乘客讓座予導盲犬等，而巴士司機就可以盡量靠近路邊停車，以及確保他們就座後才開車等，的士司機則應在開車前留意導盲犬和使用者是否舒適，如檢查通風和溫度是否適合。