平機會聯絡殘奧兩金得主何宛淇　為殘疾人士需要發聲

巴黎殘奧兩金得主何宛淇出席聯合國兒童基金會慈善跑「HERO RUN—童您跑」時指出，平機會因早前的食肆「輪椅事件」與她聯絡，並邀請她參與該會有關的宣傳及教育活動，她坦言亦希望出一分力，日後在這些方面能為社會發聲，讓大眾可更關注殘疾人士的需要。 盼更多人關注殘疾人士需要 餐廳輪椅事件後，何宛淇透露，身邊有很多朋友告訴她，平時也會遇到類似困境，除了輪椅朋友外，更驚訝有些小朋友的媽媽，推著嬰兒車時也會遇到類似情況，他們開心地反映，今次事件能為他們發聲，可表達大家的需要。「平機會有聯絡我，就此事件我沒有特別申訴，因當初也不是想令該餐廳有太多負面消息，純粹表達這件事，希望更多人關注殘疾人士的需要。一直以來我都有透過不同社交平台分享一些光顧食肆的經驗，好或不好的都會講。」

遇到同樣情況溝通最重要 何宛淇指：「若有人遇上同樣的情況，我覺得最重要是與食肆好好溝通，表達自己的需要，透過互相溝通解決事情，對方也可學習及改善，一齊合作才會更好。」

何宛淇積極以運動員身份參與慈善活動，今次以星級英雄在「HERO RUN—童您跑」中指導小朋友滾球技巧。她指以往聯合國兒童基金會慈善跑活動達到某年齡才可參加，今次首度分拆出親子活動日，讓小朋友一齊玩，更可透過各類攤位學習。「每個人生來應平等，但有些小朋友因為各種原因，未必能享有基本權利，如清潔的食水、疫苗等，希望大家多關注弱勢兒童的需要。」 「今次活動好正，粉嶺哥爾夫球會這場地我是第一次來，見到好多小朋友玩不同攤位遊戲，讓他們了解到在香港生活其實好幸福，有些地方的小朋友遭遇較差，故希望大家珍惜擁有的東西之餘，有餘力更應幫助其他人。」

江旻憓將任UNICEF HK大使 同場，另一位星級英雄為巴黎女子重劍金牌得主江旻憓，她指「這次活動將一些抽象的可持續發展議題，用遊戲方式帶到小朋友眼前，在玩樂中學習更多有關可持續發展的知識。」她不諱言期待成為UNICEF HK大使：「這對我而言是夢想成真，期望能為兒童的健康、平等、教育等範疇出多一分力，日後我將參與更多兒童有關的活動，與該會一齊倡議推動兒童福祉。」 為何覓得微笑劍后江旻憓成大使，聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴透露：「巴黎奧運期間，我在電視上已見到她將奧運獎金成立與青少年相關的基金。她奧運會回來後，數月前在一次活動中我們相遇了。我們可說是一見鐘情，她原來自細小已想為聯合國做些事，而UNICEF HK做的事與她的夢想一拍即合。」