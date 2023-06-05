平機會調查：四成六年輕殘疾人士被同學取笑排斥

殘疾學生就讀專上學院近年有上升的趨勢。平機會早前委託城大進行調查，成功訪問673名年輕殘疾人士，有46.4%受訪者表示在學校被同學取笑或排斥，有44.3%受訪者指其老師未能理解或難以理解他們的學習困難。有51.9%顯性殘疾者認為因其殘疾而沒有得到晉升，亦有33.3%顯性殘疾者稱其僱主拒絕提供工作調適。

逾八成半僱主願聘請具專上學歷殘疾人士

調查同時訪問748名家長、僱主、教師等非殘病持份者，有85.1%僱主願意聘請具專上學歷的殘疾人士，但有時55.3%僱主關注無障礙或調適措施的成本，有52.2%僱主擔心與殘疾僱員相關培訓成本，或因或被起訴而不能對殘疾僱員作紀律處分。雖然有超過八成僱員稱願意與殘疾人士共事，但有72.7%僱員認為若殘疾同事工作表現欠佳，僱員更難解僱。