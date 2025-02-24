平民版3D掃瞄App製民間文物地圖　香港行跡倡全民參與記錄城市文物

城市文物是歷史重要見證，若無妥善紀錄，消失後便追悔莫及。民間保育組織「香港行跡」上月發起「我們的文物自己SCAN」活動，呼籲公眾用3D掃瞄社區中的各式文物，例如界石、界碑、舊郵筒和舊街牌等，以民間力量保育官方未有記錄的文物資料。「香港行跡」創辦人何文傑指，現時官方對界石等城市文物欠缺紀錄和保育，未來計劃建立公開數據庫。 記者︰曾偉龍 3D掃瞄是記錄文物的手段之一，惟器材成本不菲。民間保育組織「香港行跡」發現遊戲Pokemon GO的開發商推出應用程式Scaniverse，讓用戶用智能電話快速3D掃瞄地標或戶外物件，並上載至應用程式地圖上，且3D模型效果不俗。「香港行跡」於1月22日至2月14日發起「我們的文物自己SCAN」活動，呼籲公眾利用該免費程式，自行掃瞄及上載界石、界碑、紀念碑、奠基石、舊式英國郵筒、T字街牌和煤氣街燈等城市文物，並分享至地圖供公眾查閱，製作民間版文物地圖 民間欠資源難作專業3D掃瞄 「香港行跡」創辦人何文傑2月初接受《am730》訪問時表示，城市文物記錄香港不同時期的發展和變化，惟界石、界碑等城市文物地位不似歷史建築，未被官方記錄和保護，珍貴歷史有機會在城市發展中消失。他又指，現時官方和學術界有對文物作3D掃瞄記錄，但有關紀錄未必公開，民間無從查閱，而傳統3D掃瞄的器材專業，成本較高，民間資源有限，不可能負擔。 何文傑表示，遊戲商開發的Scaniverse程式免費讓公眾使用，原意收集地標的3D模型資料，再用於遊戲中，由於3D掃瞄效果理想，並僅需一部智能電話便可操作，適合民間掃瞄文物。他又指，遊戲商有動機持續維護和提升系統，資料亦容許公眾使用，更有利長期保存資料，「Facebook、網站，可能幾年後就冇人睇……我哋做個網站，（若）冇畀錢，幾年就冇咗」。

掃瞄有趣文物留下紀錄 「香港行跡」另一創辦人林曉欣則表示，城市文物種類繁多，日常生活中每天見到的物品，當有一天突然消失，人們才會回想其歷史價值，舉例去年拔萃男書院指示路牌被拆除後引起迴響，校方最終重置新指示牌，「如果影低咗，至少可以保留（3D模型）」，故希望公眾可自行掃瞄身邊所有有趣的物品，因未來亦可能有歷史價值。 林曉欣表示，新版的Scaniverse程式推出「潑濺（Splat）」功能，可產生⾼質素的3D模型，用戶只要開啟程式，用電話鏡頭環繞文物360度拍攝，確保每個角度都有足夠的影像重疊，再上傳至系統，系統會根據電話的GPS定位標記在應用程式地圖上，經過處理10至15分鐘便能上傳，毋需額外設備，做法簡單，但免費程式亦有限制，例如文物細小複雜的紋理未必完全呈現，大型文物則難以完整掃瞄。她說，公眾除可上載3D模型，亦可跟隨地圖標記尋找文物，令學習歷史變得有趣。

鏡頭距離十分關鍵 《am730》記者測試用該程式掃瞄界石，在界石四周轉一圈後，再於界石正上方描瞄，基本上已覆蓋文物，過程約十多秒，再用數分鐘時間便可上傳至系統，但鏡頭與文物的距離十分關鍵，如空間不足，則難取得完美影像，而附近環境亦會被掃瞄記錄。 何文傑表示，活動1月下旬啟動後，至受訪當天已收到數十份掃瞄資料，未來會舉辦工作坊和講座，教導公眾掃瞄文物，未來亦或發起掃瞄全港舊郵筒和街牌，製作公開數據庫和電子互動地圖。