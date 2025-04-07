年增2300名年輕中風患者個案 一成屬外傭

今日是世界健康日。香港大學李嘉誠醫學院和中風研究組昨日在醫學院校園首度舉辦大型的預防中風免費活動。港大指，本港中風個案近年有年輕化趨勢，每年新增約2,300宗18至55歲患者個案，當中一成是外籍家傭。
港大醫學院聯同9間中學的學生，透過「HKUMed世界健康日：齊來預防中風！」活動，為外傭提供BMI測試、驗血等免費檢查，助他們學習如何辨識和預防中風，並設講座。參加活動、60歲來自菲律賓的家傭Jocelyn分享，參與活動後發現膽固醇「踩界」，且有高血壓；又認為活動有助她了解降低中風機會的方法，如監察飲食習慣、做運動或練習等，往後會改變飲食習慣，並向親友分享。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授、中風研究及預防組主任劉巨基表示，香港在過去20年來，18至55歲年輕中風患者持續上升；其中6%在出院後3個月內因中風或其他相關併發症而去世、21%患中度至嚴重殘疾。他續指，約六成中風人士在入院前均不清楚自己患血壓高、或膽固醇高等問題，在每年年輕中風患者新增約2,300宗案例，約一成為外籍家庭傭工。
他稱，外傭未必出席過健康講座，盼活動能提高外傭與大眾對中風的認識；又相信外傭掌握有關知識，「明白到煮食的時候如何煮得健康些，低鈉、三低一高的飲食」，亦可分辨出其照顧的人有否中風病徵，以及早治理，對社會有一定幫助。