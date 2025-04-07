年增2300名年輕中風患者個案 一成屬外傭

今日是世界健康日。香港大學李嘉誠醫學院和中風研究組昨日在醫學院校園首度舉辦大型的預防中風免費活動。港大指，本港中風個案近年有年輕化趨勢，每年新增約2,300宗18至55歲患者個案，當中一成是外籍家傭。

港大醫學院聯同9間中學的學生，透過「HKUMed世界健康日：齊來預防中風！」活動，為外傭提供BMI測試、驗血等免費檢查，助他們學習如何辨識和預防中風，並設講座。參加活動、60歲來自菲律賓的家傭Jocelyn分享，參與活動後發現膽固醇「踩界」，且有高血壓；又認為活動有助她了解降低中風機會的方法，如監察飲食習慣、做運動或練習等，往後會改變飲食習慣，並向親友分享。