年宵市場周日開鑼 乾貨 快餐復常 檔主無懼各區日夜都繽紛分薄人流

農曆新年，不少市民都愛行年宵市場、花市，感受過節氣氛，今年年宵將於周日(2月4日)開鑼，闊別4年的乾貨、快餐攤位亦回歸。其中，乾貨檔主普遍對銷情感樂觀，不擔心各區「日夜都繽紛」活動會分薄人流及收益，相信設乾貨攤位有助提高人流。各檔主亦各出奇謀，有人出售九宮飛星陣等風水擺設，望為港人增添運氣；另有學生和友人出售公仔，力求清貨及締造快樂回憶。

今年維園年宵市場設主題攤檔，檔主需要出售新年相關的物品。主題攤檔檔主陳小姐表示，將售與風水相關的擺設，如「九宮飛星陣」火炬和三種天然水晶樹擺設。她提到，在維園年宵擺檔近22年，向來出售利是封、揮春等賀年物品，直言感「無聊又無意義，福星高照揮春，你都唔知邊粒星照住你」；且眼見百業艱難，深感香港人需「好運」因此轉賣風水擺設。她又認為相對較少人賣風水擺設，且攤檔在年三十晚會舉行特別活動，邀請購買了火炬的市民一起高舉火炬兜圈「舞火龍」，齊迎接新一年；相信獨特定位能脫穎而出，對銷情有信心。

乾貨檔主、Hey Candy主管Manie則出售以新年祝賀詞、龍、繁體字等為造型的香港製手工糖果。她表示，自己生產的糖果少甜無防腐劑較健康，且符合節日氣氛可放入全盒，對銷情有信心，相信可售罄約百公斤的存貨。

今年香港各區都有日夜都繽紛活動，會否擔心年宵人流被分薄。Manie相信，繽紛活動的受眾主要為街坊，「啱啱好係嗰區，食完飯咁啱先行下」；而年宵就好像港人的「心結」般，能夠吸引人特意到場。她更笑言，據她觀察街上人流多了，「全身名牌嘅人(旅客)都多咗」，相信銷情不會有問題。