年宵攤位競投開鑼 維園快餐攤位18至22萬成交 較疫前跌近六成 檔主有信心回本

農曆年宵市場明年2月舉行，復辦乾貨和熟食區，即市民買花之餘，終於可以「食下嘢、買下公仔、飾物」。其中，維園年宵市場387個攤位昨起一連3日作公開競投。一向被視為「經濟寒暑表」的維園快餐檔，最貴一個攤位以22萬元成交，較疫情前2019年的最高成交價，大減30萬元、跌近六成，不過攤位面積較2019年細；而比較另一組兩個相同大少的快餐攤位，今年成交價亦跌五成六，至18萬元。至於濕貨攤檔競投氣氛激烈，最貴攤位以8.4萬元成「標王」。食環署表示，今年競投價比上年有所增加，又提到若檔主在年宵進行違法活動或不利國家安全，當局會先發出警告，並可能收回攤位。
維園年宵市場由2月4日至10日，一連7天舉行，共設175個濕貨攤位、200個乾貨攤位、8個主題攤位和4個快餐攤位，是自2019年後首次年宵市場同時設有快餐、濕貨及乾貨。昨先公開競投快餐攤位和濕貨攤位。4個快餐攤位底價均為120,470元，濕貨攤位為6,530元，乾貨攤位則是8,540元，均約為2019年年宵市場競投底價的六成。
昨以快餐攤檔A，即近銅鑼灣出入口一方的熟食檔展開競投，終經14次叫價，以22萬元成交，亦為快餐攤檔最高成交價。至於以19.2萬元投得相鄰攤位B的Jason表示，價位符合預期，並透露將出售牛丸、牛柳、雞軟骨等港式美食，並暫定「20蚊一碗燒賣」。不過他指難以預計生意額，「無諗咁多，最緊要係天氣。」Jason又提到將投放80萬元，聘請30人，有信心回本。被問到港人北上潮會否影響銷情及如何提升吸引力，Jason說，「無得同上面(內地)爭，但年宵(情況)應該會好啲」，並笑言銷情回復疫情前一半已很好。
另外兩個近天后出入口的快餐攤檔攤位C和D，均以18萬元成交，而翻查紀錄，2019年與攤位C同一檔位，則以41萬成交，價位大跌五成六。投得攤位C的馮先生稱，成交價屬預期內，快餐攤位競投不算熱烈，「可能好多朋友轉咗行，對前景無咁有信心」。他將會出售「新潮、特色一啲嘅新產品」，如早前在美酒佳餚巡禮大獲好評的「黃金燒肉」，並估計維園年宵人流會不錯。
濕貨攤檔競投激烈
至於濕貨攤檔競投激烈，175個攤位全部租出，總成交額約518萬元，超過去年的約482萬元，平均成交額為29,613元。有攤檔叫價33次才分勝負，「標王」為維園近天后的369號檔位，成交價8.4萬元；另有2個攤檔亦超過8萬元。以全日第二高金額8.3萬元中標、賣蘭花的李先生解釋，因「得一個位咁細，都做唔到啲咩」，故以高價競投以自製「相連檔位」，最終需共花11.8萬元，較去年貴5萬元，他認為成交價在預計內，期望可回本，但認為目前市道一般，「打到和算贏」。
年宵常客「蘭花大王」楊小龍表示，因成本上升，今年減少競投攤位數量、目標10個攤位，每個預算2.6萬元；但他指今年成交價偏高，往年價位為3、4萬元，而今年「7萬蚊都照舉手，黐線」。競投期間「戰況」亦十分激烈，楊小龍原想競投相連攤位，但其中一個遭對手以高價「截擊」；楊小龍一度情緒激動破口大罵，被現場工作人員提醒「冷靜啲」；為投得另一心水攤位，楊被迫放棄「多過兩萬六就唔要」的策略，以5.6萬投得，並向競爭者大叫，「我投咗20年，你同我爭！」
對於年宵銷情，楊小龍認為，現時經濟差生意難做，即使恢復乾貨攤位，亦對自己生意沒大幫助，並續指，北上潮和部分人移民影響市道，但他相信留港市民都會到年宵市場買花，「啲人好重視買年花，新年轉運。」另有人花6.1萬元，只為投得擺檔逾30年的位置。房小姐笑言，268攤檔志在必得，「好多熟客都會知我喺嗰度，對個位有感情。」她續指，成交價較預期高兩成，但強調「唔會(因競投金額高)減員工人工，最多賺少啲！」
攤檔高度逾3米須提供安全證明
食環署高級總監許素卿表示，今年4個快餐攤位底價為2019年的六成，以鼓勵市民踴躍競投；同時將以往最大的快餐攤位分拆為二，讓更多人可競投及提供不同的食物。她又表示，留意到今年有很多意外，故將限制攤檔高度，若超過3米須向合資格人士取得安全證明交予食環署。許素卿又提到，競投的規例列明，如當局認為檔主在年宵進行違法活動或不利國家安全，有權停止有關活動，食環署職員亦會在年宵期間巡邏，如有違反情況會先發出口頭或書面警告，若情況持續可收回攤位。