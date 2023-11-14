年宵攤位競投開鑼 維園快餐攤位18至22萬成交 較疫前跌近六成 檔主有信心回本

農曆年宵市場明年2月舉行，復辦乾貨和熟食區，即市民買花之餘，終於可以「食下嘢、買下公仔、飾物」。其中，維園年宵市場387個攤位昨起一連3日作公開競投。一向被視為「經濟寒暑表」的維園快餐檔，最貴一個攤位以22萬元成交，較疫情前2019年的最高成交價，大減30萬元、跌近六成，不過攤位面積較2019年細；而比較另一組兩個相同大少的快餐攤位，今年成交價亦跌五成六，至18萬元。至於濕貨攤檔競投氣氛激烈，最貴攤位以8.4萬元成「標王」。食環署表示，今年競投價比上年有所增加，又提到若檔主在年宵進行違法活動或不利國家安全，當局會先發出警告，並可能收回攤位。

維園年宵市場由2月4日至10日，一連7天舉行，共設175個濕貨攤位、200個乾貨攤位、8個主題攤位和4個快餐攤位，是自2019年後首次年宵市場同時設有快餐、濕貨及乾貨。昨先公開競投快餐攤位和濕貨攤位。4個快餐攤位底價均為120,470元，濕貨攤位為6,530元，乾貨攤位則是8,540元，均約為2019年年宵市場競投底價的六成。 昨以快餐攤檔A，即近銅鑼灣出入口一方的熟食檔展開競投，終經14次叫價，以22萬元成交，亦為快餐攤檔最高成交價。至於以19.2萬元投得相鄰攤位B的Jason表示，價位符合預期，並透露將出售牛丸、牛柳、雞軟骨等港式美食，並暫定「20蚊一碗燒賣」。不過他指難以預計生意額，「無諗咁多，最緊要係天氣。」Jason又提到將投放80萬元，聘請30人，有信心回本。被問到港人北上潮會否影響銷情及如何提升吸引力，Jason說，「無得同上面(內地)爭，但年宵(情況)應該會好啲」，並笑言銷情回復疫情前一半已很好。 另外兩個近天后出入口的快餐攤檔攤位C和D，均以18萬元成交，而翻查紀錄，2019年與攤位C同一檔位，則以41萬成交，價位大跌五成六。投得攤位C的馮先生稱，成交價屬預期內，快餐攤位競投不算熱烈，「可能好多朋友轉咗行，對前景無咁有信心」。他將會出售「新潮、特色一啲嘅新產品」，如早前在美酒佳餚巡禮大獲好評的「黃金燒肉」，並估計維園年宵人流會不錯。