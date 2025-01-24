年宵開鑼！維園商戶銷情有信心 花檔製人氣動畫角色造型鮮花 學團籌款助柬埔寨非洲學童

蛇年將至，農曆新年氣氛漸濃，各區年宵市場昨日開鑼。其中，全港最大型的維園年宵市場，首日愈夜愈旺場，各攤檔各施各法吸人吸金，有花檔把鮮花製成人氣動畫角色造型；有檔主指市民消費力仍未回復，而港人重視年宵，故對銷情有信心。另有學生團體視年宵為籌款機會，盼為柬埔寨及非洲學童籌款。入場市民則感覺攤檔數量減少，但氣氛仍然不錯。攝影：蘇文傑 維園今年設有175個乾貨攤位、216個濕貨攤位和4個快餐攤位，由昨天年廿四(23日)起至年初一(29日)，一連7日舉行，大除夕(年廿九晚)通宵開放至年初一早上7時。記者現場所見，乾貨區有不少攤檔出售風車、揮春等新年裝飾，毛公仔就不乏新年主角「蛇」和「今期流行」的大熊貓。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花等受歡迎花種價格參差，桃花由200元至二千多元不等，蘭花小盆約100元，大盆就盛惠500元；水仙由80多元起至100元以上。

檔主估銷情持平至增兩成 年宵除了傳統年花，亦有售各類鮮花，其中「花全部都係花」就推出人氣動畫《chiikawa》造型的乒乓菊。檔主李小姐稱，每年都會推出特殊造型的年花，吸引顧客。她又提到，今年花的來貨價加了一至兩成，但她沒有加價，希望與其他鮮花檔競爭；雖有點擔心受北上消費潮影響，仍相信年宵人流會較想象中好，希望整體生意額可增加兩成。至於熟食方面，「巨貓森林」負責人Walter就認為維園首日人流與住年元朗年宵市場相若，只屬普通，或與天雨有關；相信未來數日若無大雨，人流應「無問題」。Walter又指，本港市道仍然疲弱，他新開的貓cafe銷情正不斷下降；但港人普遍重視年宵活動，願意留港和消費，至年初一、二之後才外遊，故他估計銷情起碼與往年一樣。 年宵也讓學生一嘗創業的滋味。英皇書院舊生會就有學生一同攞檔，出售蛇公仔和「食字」揮春。代表蔡同學表示，因怕農曆新年好多港人外遊，今年檔位入貨較保守，每款貨品只會入貨200至300件，較7年前大減一半，整體貨量會控制在5,000件以內，有信心可以清貨。

學生嘗試營運年宵兼籌善款 大多數檔主都以「回本」作目標，但亦有人視年宵為籌款機會。聯校國際助學組織「童夢同行」，今年首次以組織名義參加年宵，創辦人陳易楊指，組織去年7月帶同學生探訪柬埔寨一間院舍，得知其失去贊助者而面臨停運，與同學商議後盼在年宵義賣籌集經費。童夢同行總監柯嘉瑩指，檔位主要出售兩類產品，除了有由本地學生設計的香港特色鎖匙扣、麻雀等產品；攤檔亦有柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片、使用當地傳統服飾物料製成的書籤等。參與營運當然要一腳踢，童夢同行的學生亦希望從中學習。學生方凱彤指，柬埔寨及非洲的商品由設計、運輸、產量均由同學處理，他們經常須要與柬埔寨及非洲當地協調，過程因言語不通而困難重重，是一次很有趣的經驗。另一位同學林泳彤負責維園攤檔的排班工作，她笑指編更對她而言非常新鮮，經營攤檔亦比想象中有趣；另外兩位同學吳瑋蕎和連可指可同時嘗試營運年宵和籌款，非常有意義。