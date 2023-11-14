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2023-11-14 13:04:37

年宵2024｜復辦乾貨攤檔　學生得標者表示國安條款帶來壓力

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年宵2024｜復辦乾貨攤檔　學生得標者表示國安條款帶來壓力(李朗僑攝)

年宵2024｜復辦乾貨攤檔　學生得標者表示國安條款帶來壓力(李朗僑攝)

明年維園年宵不但會復辦快餐攤檔，而乾貨亦將回歸，市民屆時可以物色年花及別具特色的貨品。維園年宵攤檔競投次日今日(14日)繼續，開放競投8個主題攤檔和82個乾貨攤檔，現場氣氛依然熱烈，有主題攤位經16次叫價以4萬4千元成交。今年年宵設國安相關條款，有學生得標者表示仍會按自身想法設計產品，但承認條款為他們帶來壓力。

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主題攤位平均成交價約4.3萬元

8個主題攤位，面積是6米乘1.5米，檔主須要售賣賀年用品及裝飾物產品。部分攤位競投激烈，平均成交價約4.3萬元，比底價24,990元高出超過七成。以4萬4千元投得83號主題攤檔的陳小姐表示，成交價符合預想，比往年便宜，笑言「過5萬就唔要」。她提到，自己早已預料競投氣氛淡靜，因很多同行因市道無再工作；而她亦坦言雖然「北上嘅人都要過年㗎嘛」，但對銷情「唔好咁大期望，唔會失望」，如可多賺三成已很好。雖然，對銷情沒大期望，但陳小姐表示因正處「花甲年」想挑戰風水、賀歲元素飾品。

三名學生以9千元投得攤檔，將出售毛公仔。(李朗僑攝) 聖類斯中學學生表示產品不會觸及政治議題(李朗僑攝) 陳小姐指對銷情「唔好咁大期望，唔會失望」(李朗僑攝)

乾貨攤位首輪價位介乎8千至萬二元。其中得標者「Hey Candy」表示，在往年取消乾貨市集前已有參與，直言今年價位有些許下降，對價位和位置感滿意。她提到，將會出售以新年祝賀詞、龍、繁體字等為形狀的香港製手工糖果，符合節日氣氛可放入全盒；糖果少甜無防腐劑亦都非常適合小朋友。對於銷情，她指「啲人會北上，都會留港」，認為年宵有幸運的意義，可以吸引人到來。

學生投得攤檔

三位學生楊小姐、賴先生及鄧先生以9千元投得32號攤檔。賴先生表示原本只是「試水溫價，點知叫完9,000冇人跟」，位置不是最理想，但可以接受。他的朋友鄧先生透露，他們的攤檔「理睇有巨龍」將在年宵出售毛公仔；鄧先生亦表示，屆時攤檔會有表演，希望令客人「留喺個攤檔睇都好開心」。

另一學生競投人Alfred則以9,000元投得攤位和同學一同出售原創桌上遊戲。被問到今年年宵設國安相關條款會否影響他們設計產品，他們坦言條款為他們產生壓力，但會按自身想法設計產品，而設計概念原本亦不會與相關議題有關。

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首日競投濕貨攤位及快餐攤位情況

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聖類斯中學表示產品不會觸及政治

此外，聖類斯中學亦有學生得標。黃同學表示今次以9,000元投得20號位置。吳同學補充，他們會出售一些袋類產品，它們是由校內同學以「文藝復興」為主題設計而成。至於會否回本，梁同學表示，今次辦年宵攤檔有在校內眾籌，相信屆時亦會獲得校友支持，可以回本。被問有否受到國安條款影響，黃同學表示他們的題材不會觸及相關議題，而且亦不會特意接觸；而校方暫時未有就產品設計方面提出指引。

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