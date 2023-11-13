年宵2024｜快餐攤位競投有攤位以逾20萬成交　檔主不擔心「港人北上潮」

農曆年宵市場由2月4日至10日，一連7天舉行，共設175個濕貨攤位、200個乾貨攤位、8個主題攤位和4個快餐攤位，是自2019年後首次年宵市場同時設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位。​

2024農曆年宵市場明年2月舉行，維園年宵市場的387個年宵攤位今日(13日)至本星期三(15日)在荔枝角政府合署進行公開競投。首個競投日氣氛激烈，其中有快餐攤位以逾20萬元成交。

至於另外3個熟食檔都均低於20萬成交，其中攤位B經9次叫價，以19萬2千元成交。投得攤位B的Jason表示，成交價符合預期，且攤檔B是他最想要的位置。他透露，將出售港式美食，價錢介乎30至40元。

檔主：不擔心港人北上潮影響銷情

被問到港人北上潮會否導致銷情下降及如何提升吸引力，Jason說，「冇得同上面爭嘅，但年宵(情況)應該會好啲」，強調會平常心做好自己，笑言銷情回復疫情前一半已很好；他提到今次將投放80萬元，對今次能否回本有信心。

而攤位C和D均以18萬元成交。投得攤位C的馮先生表示，今年競投氣氛不算熱烈，成交價亦是預期內。他又表示對銷情有信心，因早前在美酒佳餚巡禮出售的「黃金燒肉」大受好評，「嗰陣多人買到要人流管制」；他又相信維園年宵人流會不錯。