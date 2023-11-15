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2023-11-15 18:21:18

年宵2024｜民主黨競投攤位後被DQ　李家超：任何人對投標都心中有數

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年宵2024｜民主黨競投攤位後被DQ　李家超：任何人對投標都心中有數(李睿哲攝)

年宵2024｜民主黨競投攤位後被DQ　李家超：任何人對投標都心中有數(李睿哲攝)

民主黨副主席伍凱欣及職員日前分別以個人身份，投得維園年宵攤位，但登記資料時，食環署引用參與競投的條件和規則，指政府有權拒絕與投得攤位的人士簽訂特許協議，毋須交代原因行政長官李家超今日落區後回應事件，指不會討論個別的個案細節，但投標人需要按照有關規矩投標，投標人亦知悉有相關規矩，任何人對投標都心中有數。

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重申因日程問題不出席APEC會議

至於亞太經合組織(APEC)會議正在美國三藩市舉行，李家超早前指因日程問題，改派財政司司長陳茂波代表赴會。被問到為何選擇留港落區，李家超再重申是考慮到日程問題，至於將來是否赴會亦要視乎屆時的實際日程。他強調香港自疫後復常，需要向世界推廣香港，而他亦一直前往不同地區及國家。

陳茂波赴美出席APEC會議

陳茂波赴美出席APEC會議

至於港澳辦主任夏寶龍南下深圳，昨日會見英國太古集團行政總裁施銘倫一行。被問到是否代表中央安撫外資信心，李家超回應指相信中央官員在不同階段接見不同人士，目的是希望令他們更明白國家及香港政策，尤其在中國全面開放、香港聯通世界方面更了解實際情況。李家超表示支持會面，令不同企業，特別是外國企業，在面對面下獲中央官員講解在高度開放、推動高質量發展下如何製造機遇。他亦希望更多企業到國內及香港投資，帶動整個區域經濟效益。

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