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2023-11-17 11:25:29

年宵2024｜車公誕市場攤位11.30公開競投　獲許可者倘違國安將被DQ

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年宵2024｜車公誕市場攤位將於本月底30日(周四)進行公開競投。(資料圖片)

年宵2024｜車公誕市場攤位將於本月底30日(周四)進行公開競投。(資料圖片)

食環署今(17日)公布，2024年車公誕年宵市場將於明年2月7日至24日，一連18天在沙田翠田街足球場舉行，年宵市場攤位將於本月底30日(周四)進行公開競投，場內共設有48個乾貨攤位，競投底價為2,770元。攤位獲許可人不得進行其他活動，包括不利於國家安全等，否則食環署有權停止有關活動及解除協議。

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年宵2024｜荔枝角政府合署早上9時半舉行

公開競投將於本月底在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，由上午9時半直至競投結束為止，凡年滿18歲並通常居於香港的人士均可參加。投標者可競投多於一個攤位。投得攤位後，投標者須即時繳付成功出價的款額，以及親自以自己名義登記為有關攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。

車公誕市場舉行前兩日(2024年2月5日及6日)會開放場地供獲許可人搭建攤位，若出現無法預料的情況，政府有權延遲開始日期和縮短特許期，食環署會把競投價格(使用費)按剩餘日期比例無息退還予攤位獲許可人。

年宵2024｜獲許可者若違協議須即時騰空攤位

食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動，假如食環署認為獲許可人在場地內為宣傳或售賣商品進行的活動是違法、不利於國家安全不道德等，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示；同時，投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則食環署有權解除該特許協議，獲許可人須即時將攤位騰空。

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