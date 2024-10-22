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2024-10-22 22:42:32

年宵2025｜維園年宵攤位競投今開鑼　兩快餐攤位底價成交　最貴18.2萬

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維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.2萬元(鍾式明攝)

維園年宵攤位競投今開鑼，兩快餐攤位底價成交，而最高價成交為18.2萬元(鍾式明攝)

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農曆年宵市場明年2月舉行，維園年宵市場的387個年宵攤位今日(22日)至本星期四(24日)在荔枝角政府為分維園年宵市場各攤位分批進行公開競投。首日會競投維園4個快餐攤位，和所有濕貨攤檔。另外，今年增設大型乾貨攤位，其大小(4.5米×2米)比普通乾貨攤位(3米×1.5米)為大。

2025年農曆年宵市場將於1月23至29日，一連七日在15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位。其中維園設50個大型乾貨攤位，底價12,810元、166個普通乾貨攤位底價8,540元、175個濕貨攤位底價6,530元，及4個底價為120,470元的快餐單位。撇除今年新增的大型乾貨攤位，其餘攤位底價與去8年相同，均約為2019年年宵市場競投底價的六成。
 

維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝)

近天后出入口快餐攤檔攤同一人以「一口底價」投得

「經濟寒暑表」維園快餐檔率先競投，近天后出入口的快餐攤檔攤A和B均以同一人以「一口底價」投得。至於最貴一個攤位以經11口叫價後，以18.2萬元成交，較去年22萬元少，跌17%；亦比疫情前2019年的最高成交價(52萬元)低。其餘一個快餐攤位，今年成交價為18萬元。

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維園年宵攤位競投，投得熟食攤位ab舖男子(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投，投得熟食攤位ab舖男子。(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投，投得熟食攤位ab舖男子。(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投，投得熟食攤位c舖男子(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投，投得熟食攤位c舖男子。(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投，投得熟食攤位d舖男子。(鍾式明攝)

以最高價18.2萬投得近銅鑼灣出口攤位的吳先生表示，滿意成交價錢，稱比去年逾20萬元少；認為今年競爭者明顯減少，「以往十幾個人爭(檔位)，今年真係少好多。」相信行家因市道欠佳而不想擺檔；而自己去年錄得微營利，加上從中學便參與年宵，因此對其有情意結，必定會參加。

吳先生透露，會沿用去年店舖佈置，並出售港式食物，價錢介乎20至30元一碗。他表示會以放鬆心態面對銷情，又提及舊年用女僕作招來，故今年「可能用男人吸客」。

以最高價18.4萬投得近銅鑼灣出口攤位的吳先生。(鍾式明攝) 以最高價18.4萬投得近銅鑼灣出口攤位的吳先生。(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝) 維園年宵攤位競投今開鑼 兩快餐攤位底價成交 最貴18.4萬(鍾式明攝)

最貴濕貨攤位4.9萬元成「標王」

至於濕貨攤檔競投氣氛激烈，早上最貴攤位以4.9萬元成「標王」，不願透露姓名的得標者表示，原以為攤位價格會因市道欠佳而下降，但最終仍以與去年相約價位投得舖位，但他仍認為價位可以接受，「投標嘅嘢就係咁，騎在老虎上」；他稱暫未考慮賣甚麼。

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蘭花檔主：舖租計埋收入回唔到本

出售蘭花的陳生以2萬多元投得4個連攤位，幾乎全部以低價。然而，他認為價位不盡理想，「舖租計埋收入回唔到本」，但由於維園年宵是本地花農清貨的黃金機會，因此仍會投位。他續指，去年年三十晚的生意非常差「連人工都畀唔到」，預計市道仍會受港人旅遊影響，「 唔係飛去外國就返大陸，留喺香港嘅就係去唔到嘅窮人」。

至於維園常客「蘭花大王」楊小龍就表示今年競投人是明顯減少，相信與部分行家於去年蝕錢而退場有關。他提到，今年打算分散競投十個檔位；又稱市道會因移民潮而繼續變差。

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今年取消主題攤位，食物環境衛生署高級總監(行動)1許素卿表示， 並非因為相關攤位反應不佳而取消，而是想展商提供更多元的產品。她續指， 往年收到乾貨檔主反映，希望有更多空間，因而增設大型乾貨攤位。

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470名市民參與競投 179個攤位全租出

食環署晚上表示，是日的公開競投吸引約470名市民到場。共有175個濕貨攤位及4個快餐攤位經競投後全部租出。濕貨攤位的成交價由6,530元至75,000元不等，平均競投價為20,316元。攤位的最高成交價為75,000元，接近底價6,530元的11.5倍。總成交額為3,555,258元，而去年則為5,182,204元；4個快餐攤位的成交價由120,470萬元至182,000萬元，平均競投價為150,735元。

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