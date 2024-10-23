年宵2025｜維園年宵檔主考慮調低價格 學生攤位有信心回本

明年維園年宵市場的387個攤位昨日起在分批進行公開競投。明年增設50個大型乾貨攤位，底價12,810元；目前為止的最高成交價為41,000元，並有6個因無人提價、已被收回，待下一輪再進行競投。

劉先生指，近來經濟不明朗，「啲人唔睇好個市」、信心不大，致競爭不激烈，成交價較預期低約3至4成；並稱，會考慮因此調低貨品價格。他續指，雖然市道不太好，但因租金較低，認為「都有得做下、有得賺」，而再次競投心儀的年宵「lucky位」；預計明年年宵人流和生意都會與今年相若，可以「直入直出」，過往要「打蛇餅」入場。

本身做家品的劉先生在年宵市場設攤位已「十年八年」，今次以23,500元投得近銅鑼灣一個出入口旁的大型乾貨攤位，打算賣揮春、裝飾等賀年產品，每件售價約20多元。

學生底價投得攤位 學習完整商業流程

今次亦有學生以底價投得大型乾貨攤位，預計出售具該校元素的公仔、利是封、手提包等自行設計的特色產品。高主教書院中五學生羊同學和文同學表示，競投期間有攤位成交價逾2萬元，擔心要待下一輪競投才能投得攤位、或超出15,000元的預期成交價，「有啲緊張」，因此，對於可以底價投得舖位感興奮，並有信心能回本、甚至賺錢。

本身對經濟感興趣的羊同學又分享，本來對親身做一盤生意有許多未知，但自決定競投年宵攤位起，一路學到好多應如何做企業和生意；競標過程中，亦明白做生意要伺機而動，觀察價錢動向後才落實價格。