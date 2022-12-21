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2022-12-21 07:30:00

年尾荷包「乾硬化」？ 善用餘款 樂盈寶無痛投資 目標創造被動收入

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年尾荷包「乾硬化」？ 善用餘款 樂盈寶無痛投資 目標創造被動收入

年尾荷包「乾硬化」？ 善用餘款 樂盈寶無痛投資 目標創造被動收入

一年容易又年尾，大家既要預錢繳稅交保費，又要節日消費，通關仲想要額外資金一家去旅行！即使有儲錢，只靠閒置放銀行收息，根本無法創造新資金。華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理、漲樂全球通負責人朱亞莉認為，大眾常用的理財方式都設限制要求，小額閒置資金難以「錢生錢」，傳統理財對抗高通脹成效不大，建議投資者選擇有一定收益率的低風險投資產品，製造長期被動收入。

通脹大時代 靈活現金管理

加息與市況動盪，大眾透過提高流動性，增加現金或現金類資產的比例，確有助規避股債市的投資風險。資產再配置，朱亞莉認為有兩點要留意，「首先是保護本金的安全，以便在下一輪牛市來臨時，能有更多『銀彈』進攻；其次，在大通脹時代下，僅持有現金或會不斷貶值，要留意目前資產的收益率，需要一定程度上能夠抵禦通脹。」她提出現金管理的概念，「美聯儲局年內多次加息，以壓制經濟問題。因此與通脹掛鈎的投資產品，是相當合適的現金管理方法。」她又指漲樂全球通App的「樂盈寶」，也是現金管理另一理想選擇。

華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理、漲樂全球通負責人朱亞莉。

華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理、漲樂全球通負責人朱亞莉。

樂盈寶低門檻 隨時入市 日日生息1

市場上類似的投資工具林林總總，但大多數流動性較低、投資門檻較高或收益率不穩等因素。「樂盈寶」是漲樂全球通在今年5月推出的自動現金理財服務，用戶只需開通服務，系統會於每個交易日自動將客戶帳戶內的閒置資金轉入「樂盈寶」，即自動認購於「樂盈寶」接入的獨家分銷基金「華夏精選穩定收益基金」2。她續說：「樂盈寶接入的基金，主要投資於以美元或者港元計價的貨幣市場工具，包括短期存款、政府票據、存款證等，換句話說就是跟加息周期掛鈎。」了解到投資者較多關心的資金靈活性需求，「樂盈寶」接入的基金日日生息1，服務支持最快當日交收(或不晚於T+1)，流動性較高。朱亞莉補充道，「投資者於樂盈寶中的資金，亦會百分百計入帳戶內的現金購買力，能夠隨時入市，直接用於漲樂全球通內的股票交易、新股認購、基金投資等，捕捉投資機會。」即使用戶暫沒有心儀的投資目標時，樂盈寶可助提升閒置資金的使用效率。

日日正收益 基金收益全港第一3

針對樂盈寶的收益表現，朱亞莉解釋，「截至今年1031日，服務所接入的基金在Morningstar『晨星』Global Broad Category Group類別中，可比基金總收益率排名第一，其中單個客戶通過樂盈寶接入基金獲得的最高分紅，金額高達325.1萬港元3！該基金上架至今，均維持每個交易日持續收息的記錄。」她又表示該基金為香港證監會認證的公募基金產品4，投資者能夠隨時通過公開渠道查閱基金相關信息及過往表現。普通投資者可於《漲樂全球通》App的『財富』頁面，輕鬆找到『現金管理–樂盈寶』。現時樂盈寶服務僅面向在漲樂全球通開立證券戶口的用戶提供，點擊連結：(https://bit.ly/3WhnpNZ) 或掃描以下QR Code開戶，即領漲樂全球通開戶迎新獎賞現金1,200港元。

朱亞莉最後提醒大家，「不同投資產品是否有資金鎖定期、收益是否保證，尤其要看該產品過往的業績表現來了解一二。當面對超高收益時，投資者要留意有否隱藏條款或有效期限，甚至底層投資的產品等，精明理財。」

掃描QR Code開戶，領漲樂全通開⼾迎賞現⾦1,200港元。

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漲樂全球通 App 「樂盈寶」界面展示每日生息記錄。(擷圖僅供示例參考)

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免責聲明：
在做出投資決定之前，客戶應細閱有關基金銷售文件包括當中所載的風險因素。如有疑問及/或如客戶認為有需要時，應尋求獨立專業意見。本文章不應被理解為要約或遊說認購、買入或出售任何基金。投資涉及風險，投資前請閱讀及瞭解銷售文件和風險披露聲明，有關聲明全文可參閱：https://zlglobal.htsc.com.hk/products/4.html  1. 投資者透過「樂盈寶」投資的本基金以每日派息為目標。實際情況根據底層投資產品的屬性，基金管理人決定是否分派以及派息頻率和派息數目。基金的派息率及會否定期派發股息，實際上並沒有保證。2.華夏精選穩定收益基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。本基金的可投資工具、組合的加權平均屆滿期和有效期、投資的工具的餘下屆滿期以及投資於銷售和回購交易的總資產值佔比不符合適用於《守則》下香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響，而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。3. 樂盈寶服務接入的產品是華夏精選穩定收益基金 (「本基金」)*，主要投資於以美元或港幣計值的貨幣市場工具。根據於20221117 日從晨星投資實驗室（Morningstar Direct）擷取的資料，從2022513日到 20221031日，本基金以美元為基準貨幣的A類基金單位，和其他晨星於其Global Broad Category Group歸類為「Money Market （貨幣市場）、可在香港向公眾發售、並以美元為基準貨幣、A類的基金單位相比，總收益率（Total Return）為1.227%（至三位小數點），排名第一。 該總收益率計算方式及完整全文備注詳見: https://zlglobal.htsc.com.hk/Cashpro%20Slogan%20Disclaimer.html 有關最高分紅數據為根據漲樂全球通後台系統記錄，截取於20221117日。有關持續收息記錄為根據華夏基金（香港）官網數據。4. 認可並不代表官方推薦。
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