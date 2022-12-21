年尾荷包「乾硬化」？ 善用餘款 樂盈寶無痛投資 目標創造被動收入

一年容易又年尾，大家既要預錢繳稅交保費，又要節日消費，通關仲想要額外資金一家去旅行！即使有儲錢，只靠閒置放銀行收息，根本無法創造新資金。華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理、漲樂全球通負責人朱亞莉認為，大眾常用的理財方式都設限制要求，小額閒置資金難以「錢生錢」，傳統理財對抗高通脹成效不大，建議投資者選擇有一定收益率的低風險投資產品，製造長期被動收入。

加息與市況動盪，大眾透過提高流動性，增加現金或現金類資產的比例，確有助規避股債市的投資風險。資產再配置，朱亞莉認為有兩點要留意，「首先是保護本金的安全，以便在下一輪牛市來臨時，能有更多『銀彈』進攻；其次，在大通脹時代下，僅持有現金或會不斷貶值，要留意目前資產的收益率，需要一定程度上能夠抵禦通脹。」她提出現金管理的概念，「美聯儲局年內多次加息，以壓制經濟問題。因此與通脹掛鈎的投資產品，是相當合適的現金管理方法。」她又指漲樂全球通App的「樂盈寶」，也是現金管理另一理想選擇。

樂盈寶低門檻 隨時入市 日日生息 1

市場上類似的投資工具林林總總，但大多數流動性較低、投資門檻較高或收益率不穩等因素。「樂盈寶」是漲樂全球通在今年5月推出的自動現金理財服務，用戶只需開通服務，系統會於每個交易日自動將客戶帳戶內的閒置資金轉入「樂盈寶」，即自動認購於「樂盈寶」接入的獨家分銷基金「華夏精選穩定收益基金」2。她續說：「樂盈寶接入的基金，主要投資於以美元或者港元計價的貨幣市場工具，包括短期存款、政府票據、存款證等，換句話說就是跟加息周期掛鈎。」了解到投資者較多關心的資金靈活性需求，「樂盈寶」接入的基金日日生息1，服務支持最快當日交收(或不晚於T+1)，流動性較高。朱亞莉補充道，「投資者於樂盈寶中的資金，亦會百分百計入帳戶內的現金購買力，能夠隨時入市，直接用於漲樂全球通內的股票交易、新股認購、基金投資等，捕捉投資機會。」即使用戶暫沒有心儀的投資目標時，樂盈寶可助提升閒置資金的使用效率。

日日正收益 基金收益全港第一 3

針對樂盈寶的收益表現，朱亞莉解釋，「截至今年10月31日，服務所接入的基金在Morningstar『晨星』Global Broad Category Group類別中，可比基金總收益率排名第一，其中單個客戶通過樂盈寶接入基金獲得的最高分紅，金額高達325.1萬港元3！該基金上架至今，均維持每個交易日持續收息的記錄。」她又表示該基金為香港證監會認證的公募基金產品4，投資者能夠隨時通過公開渠道查閱基金相關信息及過往表現。普通投資者可於《漲樂全球通》App的『財富』頁面，輕鬆找到『現金管理–樂盈寶』。現時樂盈寶服務僅面向在漲樂全球通開立證券戶口的用戶提供，點擊連結：(https://bit.ly/3WhnpNZ) 或掃描以下QR Code開戶，即領漲樂全球通開戶迎新獎賞現金1,200港元。

朱亞莉最後提醒大家，「不同投資產品是否有資金鎖定期、收益是否保證，尤其要看該產品過往的業績表現來了解一二。當面對超高收益時，投資者要留意有否隱藏條款或有效期限，甚至底層投資的產品等，精明理財。」