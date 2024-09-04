年度時尚盛事CENTRESTAGE今天開幕　破紀錄逾250個品牌參展

年度時尚盛事CENTRESTAGE今天正式開幕 破紀錄逾250個品牌參展(林俊源攝)

年度時尚盛事「CENTRESTAGE」由今日至本周六在會議展覽中心舉行，首次全面開放予業界買家及公眾人士免費入場。破紀錄有逾250個參展品牌，分別來自18個國家及地區，包括不同國際知名及殿堂級品牌。 參與「CENTRESTAGE」的焦點品牌包括首位躋身巴黎高級訂製時裝周的香港設計師Robert Wun旗下同名品牌、英國大師級品牌ROKSANDA、英國可持續奢侈時尚品牌PATRICK MCDOWELL、全球有百萬計社交媒體追隨者的法國品牌BLVCK PARIS、意大利前衛品牌LH(LA HAINE INSIDE US)等。香港也有多個品牌首次參展，包括MORAL、KnitWarm、ZIDI、35 Degrees STELLAM、SWAZ Jewelry、LOVE BY THE MOON等。

CENTRESTAGE展會設有5大展區，包括新增的「Athleisure」和「Circular Fashion」展區，分別帶來越來越受歡迎的運動時尚及循環時尚產品，還設有講求精湛工藝的「Craftsmanship(工藝)」展區、帶來前衛設計的 「Contemporary(現代)」展區，和設計充滿年輕氣息的「Urban(都市)」展區。

運動時尚專區設置劍擊遊戲 香港劍擊運動員在巴黎奧運獲得佳績，掀起劍擊熱，「CENTRESTAGE」特別於運動時尚專區設置劍擊遊戲，讓市民手持道具劍，與螢幕中的AI(人工智能)劍手對壘，體會劍擊樂趣之外，場內設有多個「打卡位」，並設有人工智能攝影系統，在參觀者拍照後，自動生成其穿上所選虛擬服飾的照片，供下載留念。

展會亦帶來多場精彩時裝騷，供業界人士及公眾欣賞，首天時裝匯演由香港時裝平台FASHI 帶來5個本地設計師品牌，包括CHARLOTTE NG STUDIO From Clothing Of Lapeewee - IP Axis Studio WHY的最新系列，國際著名哥爾夫球品牌ASHWORTH亦會跟香港知名設計師Mountain Yam合作，在「CENTRESTAGE」推出聯網運動時尚服系列，延續巴黎奧運所掀起的運動熱潮。各時裝愛好者亦可在會場換領限量精品，包括台灣香水品牌NAZO特別為「CENTRESTAGE」調配的香水，及香港潮流玩具品牌Leeeeee Toy聯乘「CENTRESTAGE」製作的模型。 貿易發展局副總裁張淑芬表示，今屆「CENTRESTAGE」參展品牌數目破紀錄超過250個，分別來自18個國家及地區，還首度與國際名表薈萃一同全面開放予公眾免費入場，冀能締造協同效應，推動本地創意產業發展。她相信展會將帶起熾熱氣氛，為時尚界締造商機，推動盛事經濟。