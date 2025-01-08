年度私樓土地供應僅達目標六成 政府今季僅推曾流標東涌地皮涉745伙 甯漢豪指招標已考慮地產界訴求

發展局昨公布今個財政年度最後一季的賣地計劃。本季僅推出一幅住宅用地，為新界東涌第106B區地皮，總樓面面積約3.72萬平方米，料可提供745個單位。該地皮曾於2023年推出最終流標，發展局長甯漢豪表示，今次推地考慮了地產界訴求，加上招標條款簡單，料符合市場期望。她指，今年4個季度私樓土地供應預計合共可提供約8,340個單位，為全年目標約六成。對於賣地收入遠遜預期，甯漢豪稱，地價隨經濟環境有高低，政府財政不能只靠賣地收入。

今季推出的地皮為新界東涌第106B區的住宅用地，該幅地皮並非在今年的賣地表內，曾於2023年9月推出、最終因地價標金未及政府所定底價而流標。甯漢豪表示，上次招標時的基建設施料可興建400個單位，單位的平均面積為90平方米。而經檢視基建承載能力後，料此地皮的單位量可以增加至745個，單位平均面積可下調至50平方米。工程方面，地皮附近的新道路即將完工，可提升用地的連接性。甯漢豪指，該幅地皮位於港鐵成功推售的東涌項目附近，加上附近公營房屋陸續入伙，是合適時間將用地推出。她稱，今次推地是考慮到地產界訴求，推出規模細、不需要太多土地平整；又指今次招標條款簡單，無加入任何興建政府設施的要求，料可減省發展成本，會符合市場期望。對於今次重推地皮，會否擔憂區內基建的承載問題，甯漢豪回應指，團隊研究後發現區内現有的基建可以進行提升及保養，相信提升工程過後可有足夠的承載力，承接更多居民入住。