年度私樓土地供應僅達目標六成 政府今季僅推曾流標東涌地皮涉745伙 甯漢豪指招標已考慮地產界訴求

發展局昨公布今個財政年度最後一季的賣地計劃。本季僅推出一幅住宅用地，為新界東涌第106B區地皮，總樓面面積約3.72萬平方米，料可提供745個單位。該地皮曾於2023年推出最終流標，發展局長甯漢豪表示，今次推地考慮了地產界訴求，加上招標條款簡單，料符合市場期望。她指，今年4個季度私樓土地供應預計合共可提供約8,340個單位，為全年目標約六成。對於賣地收入遠遜預期，甯漢豪稱，地價隨經濟環境有高低，政府財政不能只靠賣地收入。
今季推出的地皮為新界東涌第106B區的住宅用地，該幅地皮並非在今年的賣地表內，曾於2023年9月推出、最終因地價標金未及政府所定底價而流標。甯漢豪表示，上次招標時的基建設施料可興建400個單位，單位的平均面積為90平方米。而經檢視基建承載能力後，料此地皮的單位量可以增加至745個，單位平均面積可下調至50平方米。工程方面，地皮附近的新道路即將完工，可提升用地的連接性。甯漢豪指，該幅地皮位於港鐵成功推售的東涌項目附近，加上附近公營房屋陸續入伙，是合適時間將用地推出。她稱，今次推地是考慮到地產界訴求，推出規模細、不需要太多土地平整；又指今次招標條款簡單，無加入任何興建政府設施的要求，料可減省發展成本，會符合市場期望。對於今次重推地皮，會否擔憂區內基建的承載問題，甯漢豪回應指，團隊研究後發現區内現有的基建可以進行提升及保養，相信提升工程過後可有足夠的承載力，承接更多居民入住。
甯漢豪指過去4年供應可抵銷差額
另外，市建局今季會推出旺角山東街項目，料可建約340伙，連同兩個私人發展/重建項目可提供約13伙，預計第四季可興建約1,100個單位。甯漢豪指，今年4個季度預計可建約8,340伙，佔今年1.32萬個單位的目標約63%。她指，過去數個財政年度的私人房屋土地供應均超出當年目標，若以過去4個年度計算，共超出1.2萬個單位，可抵銷今年度的差額。甯又指，目前發展商投地較保守，相信仍需時間部署，故政府會務實和審慎推地。
賣地收益僅40億 甯：賣地是市場主導
政府預料今個財政年度賣地收入達330億，但目前賣地收益僅40億元。甯漢豪稱，地價會隨著經濟環境有高有低，賣地是市場主導，政府不能依靠地價收入維持開支；相信新一份財政預算案會向公眾報告全盤的財政規劃。對於會否考慮重推勾地表，甯漢豪回應稱，目前是政府主導土地供應，而重推勾地表便由發展商主導，形容是與政府的方針背道而馳。
中原：料地價約8億元
中原測量師行執行董事張競達表示，新一年整體樓市氣氛仍然偏淡，目前買家多持觀望態度，短期內交投難有大起色；新盤方面，發展商近期開價傾向保守及克制，預計投地態度亦會傾向保守。展望今年，美國已開展減息周期，加上樓價有望於第一季企穩，新年後整體交投回升，有望迎來成交量小陽春；市況改善後，發展商投地取態會漸趨正面，積極吸納土儲，預計亦會激活新盤銷售。
他指，今季推出的地皮整體規模較細，料投資風險較低，目前該區仍處於開荒階段，但位置接近東涌市中心，有成熟發展及配套支援，相信隨著日後擴展區內交通、社區設施配套、商業等陸續到位，加上政府招標條款有優化，相信是次重推流標機會大大減低，預計該地皮每呎樓面地價2,000元，地價約8億元。