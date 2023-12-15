年紀大 愈精靈 領展可持續未來館 讓老友記與照顧者 認識樂齡科技

香港人口持續高齡化，銀髮族愈趨長壽。有指2021至2030年這10年間，本港將面對歷來最快的人口老化；統計估算65歲或以上佔整體人口的比例，將由2021年近20%飆升至2046年的36%。有長者的家庭佔全港住戶比例，亦已由2011年約28%增至前年近40%，政府提倡居家安老，家庭成員要面對如何適切地照顧家中長輩的問題。

領展資產管理有限公司（領展）旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」，以全新「不同人•一同行」主題，將「樂齡人生」、「健康情緒」與「多元文化」三個共融課題，以互動體驗方式呈現於公眾。當中「樂齡人生」特別針對上述銀髮族及其家庭，通過樂齡科技的家居布局，讓老友記對暮年安老有更清晰的概念之餘，照顧者亦能增進知識，及早作好準備。

樂齡人生：「Peter伯和May姐樂齡之家」 在新主題下，領展可持續未來館特別與香港科技園公司及賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心合作，用處境例子設置「Peter伯和May姐樂齡之家」。Peter伯是一位七旬老友記，曾有輕微中風入院，現時起居行動不便，需要靠患高血壓和糖尿病的妻子May姐照顧，而子女均沒有同住，情況跟不少家庭實況雷同。大眾藉參觀這個300平方呎的窩居，體驗這對銀髮夫婦如何將應用樂齡科技的一系列智能裝置，融入衣、食、住、行中，包括人工智能跌倒檢測儀、防跌感應椅墊及床墊、智能助行車、電動床墊、認知訓練遊戲系統、智能熱水和煤氣爐等，既可減輕照顧者壓力，也令雙老家庭以至獨居長者的家居生活可以更安全寫意。未來館更誠邀入場人士參與一項民意調查，表達自己想活到多少歲及原因，大家可即場寫下對未來生活的期盼或擔憂，也可觀看其他人的留言，讓不同世代的參觀者可隔空交流，了解「年齡」這個數字對大家的想法，從中或有新的啟示。

健康情緒：「借用你的耳朵」聽出心聲 至於「健康情緒」展區，適合一家大小了解自身的心情管理。例如成人在「借用你的耳朵」電話亭，拿起聽筒、按下鍵盤，選擇收聽不同真人真事的心聲，從傾聽別人的故事當中，獲得迴響與共鳴，電話亭背後展示了香港社區內不同的情緒支援渠道；然後在旁邊的話筒造型鏡面裝置，細閱鏡上寫有美國心理學家馬歇爾羅森堡的溝通貼士，鼓勵開口傾訴心事，或是找出適當方式開解對方。兩個展區能夠給予成年人思考空間，學習管理家庭成員的情緒及親子間溝通相處的方法。館內又為不同心情設置了相應顏色桶，大家可即場就自己當天的情緒投票，學習留意個人情緒變化。小朋友還可透過互動遊戲「奔走吧！安多酚！」跟着畫面的主角在限時內做運動，即時提升快樂水平，同時學會保持情緒健康的五大元素。領展贊助新生精神康復會在館內營運「心澄好物店」商店，售賣由精神康復者製作小精品，並由他們擔當店員，以行動鼓勵他們重投社會。