年紀愈大投入時數愈高 76%港人過去一年有做義工

施比受更有福、不少人會抽空做義務工作。義務工作發展局調查發現(AVS)，76%港人過去一年有參與義務工作，每月平均投入時數約12.84小時；自覺在義工參與度7.38分(10分滿分)，年紀愈大參與時數愈高。該局倡學校把義工服務融入校園，鼓勵年輕人、老師和家人跨代一同參與。青年人望能多參與和國際盛事相關的義務工作，該局籲非牟利組織於大型活動，善用義工。

AVS於6月訪問661人，逾九成人曾在過去5年內做義工，包括有組織或自發助人。76%人過去一年有參與，每月平均投入時數約為12.84小時。調查推算，香港人當義工的等值經濟產出可達2,106億元，約為2022年生產總值的7.45%。以10分代表百分百的參與度，受訪者自覺的參與程度，包括時間和精力的平均得分是7.38，反映大部分人相當投入參與義務工作。

以年齡劃分，年紀愈大參與時數愈高(見表)；最常參與類型為支援弱勢社群(16.3%)和文化、旅遊和藝術活動的義務工作(12.9%)。部分最希望參與的工作類型為保育/環境服務(8.6%)、教育服務(如師友計劃)(6.3%)、動物權益/保護服務(5.9%)、醫療健康服務(4.1%)等。

受訪者均認為當義工可幫助人，是有意義的事。對九成多人曾做義工及義工所作的經濟貢獻，AVS主席彭韻僖感鼓舞，望市民參與義工的力度可更深更廣。AVS亦推出「香港義工獎」，表彰義工、企業、各界等對社會的付出和貢獻。透過助人故事，鼓勵更多人做義工，關顧弱勢社群。對青年人期望能多參與和國際盛事相關的義工，彭韻僖呼籲非牟利組織於國際盛事及大型活動，如渣打香港馬拉松、國際龍舟邀請賽等，善用義工，讓他們擴闊視野。