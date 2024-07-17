年輕人躺平輪公屋 李家超：為公屋放棄夢想會後悔

年輕人要在香港置業非易事，公屋便成為部分青年的選擇。行政長官李家超回應相關現象時直言，不應抱有這樣的想法，年輕人應該去追夢；強調最終的成績，會是公屋的「一百倍，甚至是無限」。
昨日是行會休會前最後一次會議，李家超談到年輕人輪候公屋的現象。他表示，確實有年輕人為了排隊上公屋，刻意令自己收入符合公屋的標準。他坦言「唔應該咁諗」，並奉勸年輕人應該去追夢；如果刻意為一間公屋而浪費自己及夢想，相信最終會後悔；又說許多人今時今日的成功，是因為去拼搏，是自己創造出來，最終結果和成績會出乎預料，「係你個公屋所俾你嘅100倍、甚至係無限」。
他強調，香港是可以追夢的地方，甚至有市民被選拔為預備航天員，正是香港提供機會，讓人追夢的例子。他又指，政府亦有計劃幫助年輕人置業，包括首置計劃；根據紀錄，約八成首置計劃的受惠者都是45歲以下。
李家超又談到，希望建立的香港是「以家庭為骨幹」，這樣的社會對整體和諧穩定很重要。他指，家庭給予很多支持、互相幫助，發展時家庭可以幫助；當有低潮時，家庭更是支柱，所以以家庭為核心結構，必然是其施政目標，「我鼓勵家庭生育都係呢個意思」。
簡約公屋申請符合預期
至於簡約公屋，他表示收到過萬宗申請，是首批4,400伙的2.3倍，符合預期；又指當局會繼續努力，若有一些臨時短期的土地，可以用來興建簡約公屋，局方亦會爭取。長遠來說，政府仍會透過公屋滿足需求，相關的土地資源已經足夠，呼籲市民要有信心。
政府日前公布規管網約車平台的研究結果，李家超表示，參考外國經驗後，認為對平台監管是最直接的方法，政府正聆聽意見，需要時間研究市民對網約車的實際需求、牌照數目、網約車安全，以及穩妥處理第三方保險等，會盡快提出立法方案。
政府將於10月發表任內第三份《施政報告》，公眾諮詢昨展開。李家超表示，報告重點將聚焦三方面，包括全力發展經濟和改善民生等。他和團隊將出席逾40場諮詢會，並走進社區和市民交流。