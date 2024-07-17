年輕人躺平輪公屋 李家超：為公屋放棄夢想會後悔

年輕人要在香港置業非易事，公屋便成為部分青年的選擇。行政長官李家超回應相關現象時直言，不應抱有這樣的想法，年輕人應該去追夢；強調最終的成績，會是公屋的「一百倍，甚至是無限」。

昨日是行會休會前最後一次會議，李家超談到年輕人輪候公屋的現象。他表示，確實有年輕人為了排隊上公屋，刻意令自己收入符合公屋的標準。他坦言「唔應該咁諗」，並奉勸年輕人應該去追夢；如果刻意為一間公屋而浪費自己及夢想，相信最終會後悔；又說許多人今時今日的成功，是因為去拼搏，是自己創造出來，最終結果和成績會出乎預料，「係你個公屋所俾你嘅100倍、甚至係無限」。