熱門搜尋:
曾憲哲 綠色債券 以巴衝突 施政報告2023 陳凱港 Lolly Talk 江偉 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-11 17:35:26

年輕女律師被逼與合夥人性交後染HPV　入稟索償指受「情感操控」

分享：
女律師被逼與合夥人性交後染HPV　入稟索償指受「情感操控」

女律師被逼與合夥人性交後染HPV，入稟索償指受「情感操控」。（資料圖片）

年輕女律師稱遭律師行合夥人、律師麥朗性騷擾，昨經私人律師入稟區院法院，控告麥朗違反性別歧視條例。入稟狀指麥朗曾在酒吧強吻女事主，又對她她進行「情感操縱」（Gaslight），兩人發生性關係後，女方更發現染上HPV病毒，男律師卻強行與她肛交，稱要奪去她「最後的處」。女律師現要求麥朗書面道歉及作出賠償。

申索人是X，答辯人為Stefano Mariani

Ad Block

入稟狀透露，申索人X是一名初級律師，她2020年畢業後於「的近律師行」(Deacons)工作，答辯人2021年獲晉升為「的近律師行」合夥人。二人工作甚少交雜，辦公室亦處於律師行兩端。儘管如此，答辯人仍經常找機會接觸X，並邀請她共膳。

20214月到11月，答辯人自稱是X的「導師」，又設法與她獨處，邀約喝酒等，讓X相信這樣做對其事業有利。某次喝酒時，答辯人突然將手疊在X手上和挨向她，X要求停止，答辯人繼續將手放在她膊頭上親吻她。

答辯人向同事稱X「有16歲少女身材」

隨後答辯人邀請X上他家，以看日本劍器，更脫下X衣服要她口交。二人的性關係持續，X某次發現答辯人跟其他同事說她有「16歲少女的身材」、很「醒目」等。X亦稱，答辯人在性行為時會貶損她自尊，例如以皮帶打她，說「似乎你們所有女人都喜歡被暴力對待」。

不理X感染HPV強行肛交

入稟狀提到，由於答辯人與X權力懸殊，X相信自己若不依從會遭報復，因此一直啞忍，默許這段「關係」。X去年驗身時發現自己感染了HPV，醫生提醒她未來3天都不要發生性行為。答辯人説事情不能改變，繼而把X推在床上強行肛交，稱「現在我可以奪去你最後的處(Now I can take your last virginity)」。

X去年尾至今年初意識到答辯人只為誘使自己與他性交，遂將事情告知的近管理層，答辯人今年3月被要求離職。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受