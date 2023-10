年輕女律師被逼與合夥人性交後染HPV　入稟索償指受「情感操控」

入稟狀透露,申索人X是一名初級律師,她2020年畢業後於「的近律師行」(Deacons)工作,答辯人2021年獲晉升為「的近律師行」合夥人。二人工作甚少交雜,辦公室亦處於律師行兩端。儘管如此,答辯人仍經常找機會接觸X,並邀請她共膳。

於2021年4月到11月,答辯人自稱是X的「導師」,又設法與她獨處,邀約喝酒等,讓X相信這樣做對其事業有利。某次喝酒時,答辯人突然將手疊在X手上和挨向她,X要求停止,答辯人繼續將手放在她膊頭上親吻她。

答辯人向同事稱X「有16歲少女身材」

隨後答辯人邀請X上他家,以看日本劍器,更脫下X衣服要她口交。二人的性關係持續,X某次發現答辯人跟其他同事說她有「16歲少女的身材」、很「醒目」等。X亦稱,答辯人在性行為時會貶損她自尊,例如以皮帶打她,說「似乎你們所有女人都喜歡被暴力對待」。

不理X 感染 HPV 強行肛交

入稟狀提到,由於答辯人與X權力懸殊,X相信自己若不依從會遭報復,因此一直啞忍,默許這段「關係」。X去年驗身時發現自己感染了HPV,醫生提醒她未來3天都不要發生性行為。答辯人説事情不能改變,繼而把X推在床上強行肛交,稱「現在我可以奪去你最後的處(Now I can take your last virginity)」。

X去年尾至今年初意識到答辯人只為誘使自己與他性交,遂將事情告知的近管理層,答辯人今年3月被要求離職。