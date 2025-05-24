年輕工匠各展專業 力爭為港出戰 2026上海世界技能大賽

由建造業議會、職業訓練局（VTC）及製衣業訓練局合辦的「2025年世界技能大賽香港代表選拔賽」於香港建造業工藝測試中心及香港建造學院大埔訓練場正式展開。比賽項目涵蓋不同技能範疇，其中焊接、管道及製暖、鋪瓦、砌磚、油漆及裝飾、細木、混凝土建築共七科比賽項目率先進行選拔，吸引了逾30名來自香港建造學院畢業生、在讀生、中學生及在職人士參賽，更邀請了20多名業內專家擔任評判。

比賽前做足熱身 舒展筋骨防受傷 為提高參賽者的靈活性並減少意外事故發生，建造業議會主席何安誠教授工程師與執行總監鄭定寕工程師、以及多名師傅在比賽開始前，帶領所有參賽者進行熱身活動。何主席為參賽者打氣時表示，選手應該要沉著應戰，享受整個比賽過程，盡展所長，切忌讓緊張感影響發揮。他又分享道，無論於選拔賽勝出與否，都要好好珍惜這次參賽經歷，乃自我提升的良機。

以世賽為評核標準 此次選拔賽旨在為來年於上海舉行，被視為技能界「奧林匹克」的「2026年世界技能大賽」選拔香港的精英選手，考驗年青人對技能的運用。建造業議會執行總監鄭定寕工程師表示，是次選拔賽的評審標準嚴格，試題亦參考了歷屆世界技能大賽所制定，為選手模擬世賽環境，讓他們實戰時有最佳發揮。他更提到，優勝選手除了將接受進一步專業培訓，亦有機會與內地其他優秀選手交流及訓練，豐富比賽經驗。

選拔賽七大項目 1. 油漆及裝飾 在油漆及裝飾的比賽中，需要考驗選手的顏色搭配能力和施工技巧。計分準則採用扣分制，主要包括油漆的平滑度、顏色的均勻性、清潔度以及最終作品的整體外觀。

2. 管道及製暖 管道及製暖包括水喉及暖氣系統，此項目尤其考驗選手是在安裝管道和檢查氣密性方面的能力。計分準則包括安裝的準確性、使用的材料質量、以及檢查過程中的氣壓測試是否符合標準。

3. 焊接 在焊接比賽中，選手需要展現他們的焊接技術、準確度和溫度控制等。計分準則包括焊接接頭的強度、外觀、焊縫的一致性以及焊接過程中的安全性。

4. 砌磚 在砌磚比賽中，選手的砌磚技術和材料的使用能力特別重要，試題考驗選手砌磚的均勻性、結構的穩固性以及對尺寸的嚴格控制。

5. 鋪瓦 鋪瓦比賽主要考驗選手的鋪設技巧和對尺寸的控制。計分準則包括鋪設的平整度、角度的準確性以及整體美觀。選手們需要使用專業的切割工具，根據試題的形狀和尺寸進行精確的切割。每一刀都必需小心翼翼，以確保切割面光滑。參賽者亦需要在指定的時間內完成鋪瓦，並確保每一塊瓦片都符合要求。

6. 細木 細木比賽中，選手需要展示他們的木工技術和創意設計能力，選手對木材的精確處理、組裝的穩固性、時間分配等要素尤其重要，而評審亦會考慮最終成品的美觀。

7. 混凝土建築 比賽期間，選手要根據圖紙和施工規範工作，使用各種工具在限時內完成彈墨線、砌模板、落石屎、紮鐵等工序。