年青抑鬱與焦慮程度最高 專家：逃避或加重負面情緒

不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會長遠影響受害者心理健康。有調查表明，經歷創傷愈多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社區對心理教育與創傷的支援，尤其推動正向應對策略訓練。

樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會，透過網上問卷調查，共收集152份有效答案。

研究發現，成年後的人際創傷與「焦慮」呈正相關，亦與「抑鬱」呈顯著影響。當中年青組(18至39歲)的抑鬱與焦慮程度最高；60歲或以上長者群體則情緒狀況最穩定。