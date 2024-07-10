幻彩詠香江將推出國慶特別版　維園綵燈會邀請市民穿華服

今年是國家成立75周年，立法會議員建議將賀國慶元素融入各項文化旅遊項目，推高香港整體賀國慶的氣氛，亦有助香港發展高質量旅遊和建設為中外文化藝術交流中心。政府表示所有決策局會與其轄下部門就不同範疇舉辦各項活動，包括幻彩詠香江國慶特別版。
民建聯議員陳勇今日在立法會大會提出口頭質詢，建議將賀國慶元素融入文化旅遊項目。他提及連瑞典、黎巴嫩等都獲聯合國非遺美食之都稱號，香港更應做到，詢問在今年國慶前能否爭取。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，香港美食在世界聞名，是推動旅遊發展其中一個方向。至於會否特別申請某些排名，需作整體考慮，例如排名名單背後的考慮因素、是否配合香港等。
民建聯議員李慧琼建議政府利用各個博物館、圖書館，以至推動商場舉辦國慶展覽，讓市民有更多途徑接觸國家75年走過的路。選委界議員吳傑莊提及國家航天科技出色，建議向國家借用曾經到過太空的裝置在港展出，提高市民對創科文化及對國家的感情。
維園綵燈會邀請市民穿華服
楊潤雄表示在國慶，每一個人都應該感到開心、一同慶祝。在國慶當日，康文署會免費開放轄下博物館、幻彩詠香江在10月期間會推出國慶特別版、維園舉辦的中秋綵燈會將以國慶為主題，安排「華服Show」，邀請市民穿華服參與活動。康文署亦正籌辦展覽，內容會以社會文化及科技角度，講述國家成立75周年的重大成就，楊潤雄指會努力爭取向國家借用個別項目。