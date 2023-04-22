幼兒疑在校受虐　4級別家長發聯署表示難過並力撐學校

一名女子報案指3歲女兒下身受傷，懷疑被就讀的大坑東幼兒學校職員不恰當對待，校方指，翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，案件交由警方西九龍總區重案組跟進。該校涉事女童所在的PN級別，另外 K1、K2、K3級別的家長，以及家長代表小組，昨日及今日分別發出聯署聲明力撐學校，冀望盡快釐清事件真相，還學校清譽。
該校的K1、K2、K3級別，連同涉事女童所在的PN級別，以及家長代表小組在昨日及今日分別發出聯署聲明，內容分別力撐校方「一直將小朋友福祉放在首位」，小朋友得到「悉心照顧和教育」，以及感到「老師們和全體職員的教育熱誠」，對於傳聞令校譽受損感到難過，冀望當局盡快釐清事件真相。
事件由西九龍總區重案組跟進
事緣於媽媽群組日前瘋傳相片，有指深水埗一幼兒學校疑發生學童虐待事件，一名港媽表示，早前接她的3歲女兒放學後，發現其下體流血，且下體外圍亦現𠝹痕，女兒向她透露，在校內被老師「打心口」因而十分害怕並抗拒上學。涉事的幼兒學校指，翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，校方已即時聯絡執法部門，亦有聯絡涉事家長到校翻看當日閉路電視。其辦學團體表示，校方正積極與社署、教育局及執法部門保持密切聯絡。警方將案件列作求警協助，交由西九龍總區重案組跟進。