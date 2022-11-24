幼吾幼慈善基金333計劃 培育基層學童德育品格全人發展

學習過程中會面對各自的困難，若有人從旁相助，便會感到沿路並不孤單；有新來港學生於2013年參加「幼吾幼慈善基金」(幼吾幼)主辦慈善項目「333小老師培訓計劃」(簡稱333)後成功克服語言障礙，並考入英文中學，因明白到學生有時會處於各種無助環境，在讀中學、大學期間無間斷地回饋社會協助其他學生，分享自己的讀書經驗。單是今學年，已有63%學習原表現欠佳學生成功考入Band1和Band2中學。

現時讀港大土木工程系二年級的陳俊享2013年、小五時參加333。他憶述，「(我)剛剛來到香港，完全唔識廣東話同英文」，亦感覺自己非常不適應香港的生活，語言障礙使他的學習難度倍增，努力學習廣東話，但初期帶有鄉音更令他不願意開口說話。陳俊享表示，計劃中的導師教學非常用心，除學科輔導，亦有增值課堂，喜愛數學的他尤記得負責「數學IQ題」增值課的許老師，儘管老師的普通話很「普通」，但當得知陳俊享聽不懂廣東話後，許老師還是努力用普通話與他交流、一同享受數學的樂趣。在不少導師的協助和自身努力下，原本對英文一竅不通的陳俊享成功考進英中。

除了導師就學業和語言的協助，來自中學的導師助理亦為陳俊享提供了不少「過來人」的經驗。陳俊享提到，當時讀小五的自己早就對升讀中學一事感焦慮，幸好導師助理向他講解升中的程序和要求，資訊令他感到「踏實」。事隔多年，陳俊享並無「忘本」，由中學至今仍會抽空協助333的學生，分享自己的讀書經驗。

333小老師培訓計劃為中南創發控股有限公司、李嘉誠基金會、長江集團等支持者創始的幼吾幼慈善基金主要慈善項目，主要以沒有領取政府資助的本地基層家庭小學生為服務對象，提供免費學術支援、德育品格及全人發展。每名參加者可參加為期18個月計劃。服務範圍包括北區、觀塘、深水埗、天水圍及屯門等5個地區；來自同區不同學校的學生放學後，便會由專車送住該區中心學校做功課和學習知識。

