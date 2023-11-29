熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk 國泰買1送1 年少日記 TVB 尋人 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-29 15:27:54

幼園結業潮持續 教大幼兒發展中心2026年停辦

分享：
香港教育大學幼兒發展中心日前向家長發通告，宣布將分階段停辦。（香港教育大學幼兒發展中心網頁圖片）

香港教育大學幼兒發展中心日前向家長發通告，宣布將分階段停辦。（香港教育大學幼兒發展中心網頁圖片）

低生育率和移民潮令本港適齡學童持續下跌，多間幼稚園先後宣布將停辦。創校22年的香港教育大學幼兒發展中心宣布，將於2024/25學年起分階段停辦，並於2025/26學年結束後正式停止營運。

疫情加人口變化打擊營運

校方解釋3年疫情對營運造成打擊，再加上人口變化，難以透過大幅增加學費來維持運作，否則加重家長負擔，因此決定分階段停辦。現時就讀幼兒班、低班和高班的學生將不受影響。教育局稱會與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切支援。

下學年停收幼嬰班學生  在讀學生可原校畢業

校方在通告表示， 2024/25學年起會停收幼嬰班學生，到2025/26學年結束後，就正式停辦。現時就讀的K1K2K3學生將不受影響，可繼續於中心完成學業，直至畢業。至於幼嬰班及幼小班學生，中心會提供過渡安排，讓學童可選擇就讀至2024/25學年完結，以及提供轉校的支援和協助。學校已通知教育局，並聯絡區內幼稚園了解收生情況，為有意轉校的家長提供資訊。

香港教育大學幼兒發展中心於2001年創立，以自負盈虧及非牟利的形式運作及自行發展，並由香港教育大學附屬學校有限公司負責監察。

本學年多間幼園先後宣布停辦

教育局表示，已收到有關幼稚園的通知，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排。教育局會與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切的支援。

本學年多間幼稚園先後宣布將停辦，57年歷史的九龍塘根德園幼稚園9月宣布最遲2025/26學年後正式關閉；聖保羅堂幼稚園北角分校將在今學年完結後與中環分校合併。

Ad Block
施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受