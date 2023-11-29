幼園結業潮持續 教大幼兒發展中心2026年停辦

校方在通告表示， 2024/25學年起會停收幼嬰班學生，到2025/26學年結束後，就正式停辦。現時就讀的K1、K2及K3學生將不受影響，可繼續於中心完成學業，直至畢業。至於幼嬰班及幼小班學生，中心會提供過渡安排，讓學童可選擇就讀至2024/25學年完結，以及提供轉校的支援和協助。學校已通知教育局，並聯絡區內幼稚園了解收生情況，為有意轉校的家長提供資訊。

在讀學生可原校畢業

下學年停收幼嬰班學生 在讀學生可原校畢業

下學年停收幼嬰班學生 在讀學生可原校畢業

校方解釋3年疫情對營運造成打擊，再加上人口變化，難以透過大幅增加學費來維持運作，否則加重家長負擔，因此決定分階段停辦。現時就讀幼兒班、低班和高班的學生將不受影響。教育局稱會與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切支援。

低生育率和移民潮令本港適齡學童持續下跌，多間幼稚園先後宣布將停辦。創校22年的香港教育大學幼兒發展中心宣布，將於2024/25學年起分階段停辦，並於2025/26學年結束後正式停止營運。

香港教育大學幼兒發展中心於2001年創立，以自負盈虧及非牟利的形式運作及自行發展，並由香港教育大學附屬學校有限公司負責監察。

本學年多間幼園先後宣布停辦

教育局表示，已收到有關幼稚園的通知，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排。教育局會與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切的支援。

本學年多間幼稚園先後宣布將停辦，57年歷史的九龍塘根德園幼稚園9月宣布最遲2025/26學年後正式關閉；聖保羅堂幼稚園北角分校將在今學年完結後與中環分校合併。