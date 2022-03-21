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2022-03-21 16:00:00

幼稚園前總監涉偷拍女童如廁上訴得直　官：片段僅涉生殖器官不涉性元素

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幼稚園前總監涉嫌偷拍女童如廁早前判囚3個月，他今日在高院上訴得直。(資料圖片)

幼稚園前總監涉嫌偷拍女童如廁早前判囚3個月，他今日在高院上訴得直。(資料圖片)

幼稚園前總監涉於家中洗手間加設偷拍鏡頭，偷拍多名訪客如廁，當中涉及1名4歲兒童，隨後涉案總監遺失載有女童如廁片段的記憶棒，從而揭發事件。他被控一項製作兒童色情物品罪，早前經審訊後裁定罪成，判監3個月。惟涉案總監不服定罪及判刑上訴，高等法院今日頒下判詞裁定上訴得直。法官於判詞指，上訴人拍攝洗手間內的情況是必然出於猥褻的心態，但涉案片段所拍攝到的女童生殖器官並不涉及性的元素未能符合兒童色情物品的定義的本質。

上訴人馬祖堯，38歲，案發時為幼稚園總監被控於2014年8月26日至2018年11月22日期間，在油麻地漾日居單位製作兒童色情物品，即一名女童小便及露出私處的影片。

官：不符兒童色情物品條例草案定義

上訴方指，原審裁判官錯誤地裁定涉案片段涉及兒童色情物品，又表示3個月監禁的刑期明顯過重。高院法官邱智立判辭中指，雖然涉案片段拍到一名成年女子抱起一名女童在洗手間如廁，並清楚顯示女童陰部，但當中沒有任何直接或間接涉及性的元素，亦沒有涉及性的情景或賣弄色情的目的，不符合《防止兒童色情物品條例草案》委員會對「色情描劃」的定義。

法官認為，上訴人以隱蔽閉路電視鏡頭拍攝洗手間內情况，必然出於猥褻心態，但這改變不了涉案片段內容未能符合兒童色情物品的定義，故撤銷原審定罪及判刑。法官強調上訴人安裝的鏡頭亦拍下一些成年女子的裸體片段，他無疑得益於嚴謹的司法制度，應該以此為誡，否則必有一日墮入法網。

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