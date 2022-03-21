幼稚園前總監涉偷拍女童如廁上訴得直　官：片段僅涉生殖器官不涉性元素

幼稚園前總監涉嫌偷拍女童如廁早前判囚3個月，他今日在高院上訴得直。(資料圖片)

幼稚園前總監涉於家中洗手間加設偷拍鏡頭，偷拍多名訪客如廁，當中涉及1名4歲兒童，隨後涉案總監遺失載有女童如廁片段的記憶棒，從而揭發事件。他被控一項製作兒童色情物品罪，早前經審訊後裁定罪成，判監3個月。惟涉案總監不服定罪及判刑上訴，高等法院今日頒下判詞裁定上訴得直。法官於判詞指，上訴人拍攝洗手間內的情況是必然出於猥褻的心態，但涉案片段所拍攝到的女童生殖器官並不涉及性的元素，未能符合兒童色情物品的定義的本質。

上訴人馬祖堯，38歲，案發時為幼稚園總監，被控於2014年8月26日至2018年11月22日期間，在油麻地漾日居單位製作兒童色情物品，即一名女童小便及露出私處的影片。

官：不 符兒童色情物品條例草案定義

上訴方指，原審裁判官錯誤地裁定涉案片段涉及兒童色情物品，又表示3個月監禁的刑期明顯過重。高院法官邱智立判辭中指，雖然涉案片段拍到一名成年女子抱起一名女童在洗手間如廁，並清楚顯示女童陰部，但當中沒有任何直接或間接涉及性的元素，亦沒有涉及性的情景或賣弄色情的目的，不符合《防止兒童色情物品條例草案》委員會對「色情描劃」的定義。

法官認為，上訴人以隱蔽閉路電視鏡頭拍攝洗手間內情况，必然出於猥褻心態，但這改變不了涉案片段內容未能符合兒童色情物品的定義，故撤銷原審定罪及判刑。法官強調上訴人安裝的鏡頭亦拍下一些成年女子的裸體片段，他無疑得益於嚴謹的司法制度，應該以此為誡，否則必有一日墮入法網。