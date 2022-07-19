幼稚園校巴群組擴大 3無搭學生染疫

本港新冠肺炎疫情持續，由校巴司機群組衍生爆發的九龍塘國際英文幼稚園(羅福道)，昨多7名學生確診，當中3人沒有搭校巴，群組現累計22宗個案。早前爆疫的北區醫院內科病房和香港佛教醫院紓緩治療科病房，昨共增6宗個案，醫管局稱病房有早前呈陽性的病人，再檢測結果呈陰性，料屬殘餘病毒。

單日新增3,436宗確診，包括254宗輸入個案。國際英文幼稚園(羅福道)早前有7名校巴司機確診，其中一人駕駛、懷疑出現傳播的18號校巴，昨多4名上午班學生確診。由於該車已有6名下午班學生和1名老師確診，當局相信車內有傳播，上、下午班其餘47名學生乘客要檢疫。

該校Nursery C和Upper 7的上午班分別有搭過該校巴的學生和老師確診，昨分別多1名和2名沒有搭校巴的學生確診，衛生防護中心為審慎起見，已要求兩個班別停課，群組累計22人。

昨有548間學校呈報過去數日共888宗師生陽性個案，除國際英文幼稚園(羅福道)的兩班外，還有8間學校共9班要暫時停課，包括港九街坊婦女會孫方中小學4C和6C班，當局未知兩班個案是否相關；其餘包括西營盤聖類斯中學1D班、坪洲聖家學校1D班及跑馬地玫瑰崗學校6A班等。

兩病房再有員工病人確診

爆疫的北區醫院內科男病房，昨多2名護士和1名抽血員確診。該病房一名因自身疾病危殆的82歲男病人，重複檢測時呈陰性，醫管局總行政經理李立業料早前呈陽性是驗出殘餘病毒，該病房現累計4名病人和6名員工染疫。另一爆疫的香港佛教醫院紓緩治療科病房，昨多3名介乎85至95歲的女病人確診，合計13名病人和5名員工染疫。昨多3名公立醫院患者離世，第五波疫情累計9,229宗死亡個案。

另外，政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，委員會下月將討論為3歲以下幼童接種新冠疫苗，期望9月可打第一針，形容在冬季前如有六成人已打兩針，「心會比較踏實一啲。」