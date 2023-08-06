幼稚園第一層支援服務試驗計劃下月恆常化 擴展至近900間幼稚園

社會福利署推行的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃，下月起把計劃恆常化，由目前在約80間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心推行，擴展到接近900間。計劃為正輪候兒童體能智力測驗中心評估、經評估為有邊緣成長發展問題等；或學習、社交等範疇有特別需要的兒童提服供服務。計劃除了為教師提供訓練，亦會為家長提供支援。

計劃已服務接近4000名兒童 下月將恆常化

社署獲獎券基金撥款於2020/21學年開展「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」。服務對象為六歲以下正輪候兒童體能智力測驗中心評估、經評估為有邊緣成長發展問題、只有單一殘疾但未合資格申請資助學前康復服務，或在學習、社交、行為、情緒等範疇有特別需要的兒童。

6間非政府機構的隊伍負責，為相關教師和幼兒工作員提供訓練及建議，並協助他們識別有特別需要的兒童，從而調整教學方式，以及提供早期介入服務。計劃也為家長提供支援，協助建立正面態度及育兒技巧。截至今年6月，計劃已為3,924名目標兒童提供支援服務，並為教職員及家長提供超過五萬節評估、諮詢、訓練和輔導。

社署委託的顧問團隊收集數據並分析後指出，約7成參與顧問評估研究的兒童接受早期介入服務後，在認知、語言、社交、自理能力等發展範疇有所進步，家長也反應正面。有見及此，政府已於2023至24年度的財政預算案預留恆常撥款，下月起把計劃恆常化，由目前在約80間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心推行，擴展到接近900間，惠及更多需要協助的兒童。