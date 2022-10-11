幼稚園英語教學支援計劃 教幼師遊戲中授課

香港教育曾被形容填鴨式教育，講求背誦死記，再學生測試能力。耀中幼教學院獲和富社會企業支持下，聯同新界婦孺福利會舉辦「幼稚園英語教學支援計劃」，教導幼稚園英語老師以遊戲、唱歌、角色扮演等活潑方式鼓勵幼兒學習英語，並將英語應用融入幼兒的日常生活中，盼改善本地的幼兒英語課程及英語評估方法。 學院派出資深幼兒教育專家組成團隊在今年上半年到訪新界婦孺福利會旗下5所幼兒所觀察及評估後，發現幼兒應用英語的時間只局限於英語課，其餘時間幾乎沒有用英語，學生在課堂的參與度亦有待提高。團隊於下半年開始為一眾老師舉行工作坊，教授他們以遊戲、唱兒歌、角色扮演等方式，引導幼兒學習英語。

加入遊戲元素課堂參與更踴躍 其中一間參與學校博康幼兒學校校長章可麗分享，以往老師的教學模式是先編排教學內容，單方面向幼兒教授英語知識，再以不同測試，例如讓幼兒說出特定單字，以了解其對課堂內容的吸收程度，是次計劃卻可啟發老師明白不需限制在一堂課內完成對所有幼兒的「測試」，而是可在不同日子或情況下進行，而老師亦可以多嘗試在英語課外以英語與幼兒對話，創造更多機會讓幼兒接觸英語，將英語融入生活。 長發幼兒學校校長張麗珍亦同意加入遊戲元素的教學方式為幼兒學習英語的態度帶來正面影響，指幼兒對課堂的參與度比以往踴躍，會主動舉手表示想參與遊戲之外，遊玩過程亦會更勇於嘗試以英語表達自己。 團隊將會在2023年協助參與學校建構強調「遊戲中學習」的英語課程並持續作出評估與改善，亦會邀請家長參與有關活動，合作為幼兒創造最佳學習環境。整個計劃完成後所收集到的數據和經驗將會整合成報告，供本地幼兒教育界提供參考。