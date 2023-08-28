幼童遇性侵犯或不懂表達　學者：家長多溝通留意易見端倪

有學者認為，幼童遇到性侵犯時或不懂表達，家長多溝通和留意便容易見端倪。(iStock圖片)

荔枝角美孚新邨一間補習社發生風化案，43歲男負責人涉嫌性侵犯一對9歲和12歲兄弟被捕。香港浸會大學持續教育學院副院長(課程拓展)暨幼兒及基礎教育總監李南玉向《am730》稱，小朋友遇到性侵犯時正常反應都會不喜歡、會保護自己，但就未必懂得向信任的人表達，而性侵也不一定是異性。

李南玉：學生上性教育課有強烈反應屬警號

李南玉認為，家長應自小養成子女每日分享經歷的習慣，例如「去完補習學校今日做過乜、老師教過乜」，強調家長不要以「審犯」形式去問，「大家日日當傾偈。」她續稱，不懂得表達的小朋友，在外遭性侵犯後可能只會回家哭泣、不欲進食，「有啲識講嘅就會講『佢好衰』、『我唔肯去(上學)』」；若侵犯者屬家人、老師等有關係人士，受害小童更會長期抑鬱、不開心等。

此外，李南玉稱學校要教育小朋友要保護自己身體、不要讓別人性侵犯，在講述有關課程期間學生如果有強烈反應或「自爆」有類似經歷，便屬於一種警號，校方便要加緊留意和跟進。