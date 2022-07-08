床照勒索案｜事主打斷辯方法官發言 多次稱擔心20多張照片遭洩密

連鎖食肆集團高層X於去年2月至7月期間，每月相約旗下31歲已婚女員工到酒店交歡，每次事後支付對方5000元，其後男方疏遠女方。女方疑不忿，涉索取50萬元以換取不公開床照，被控勒索罪。案件今日於區域法院續審，集團高層被盤問時，多次不顧辯方提問、打斷法官發言，稱擔心酒店的20多張照片遭洩密，又自言幾乎崩潰，怎樣也找不到妻子，又稱心口不適，法官一度宣布休庭。

被告黃莎莎被控於去年9月10日至10月6日之間，在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

X作供期間不時劇烈咳嗽，盤問下突然喃喃指擔心酒店廿幾張照片洩密，周圍也有，又自言「崩潰咁滯，搵極都搵唔到老婆，我好擔心」。控辯雙方藉此交代辯方已承諾，案件審結後，律師團隊會交出一切涉案敏感資料。X又打斷法官發言，指自己胸口位置肌肉抽搐，感到不適要求休息，法官葉啟亮聞言指健康緊要，決定休庭。

重新開庭後，X不顧辯方提問，激動道「呢二十張圖片呢二十張圖片我好驚呀」、「由差館到法庭，個流程好危險㗎」，希望法庭披露所有與訟人士接觸相片的紀錄，保護個人私隱。辯方盤問呈上涉案親密合照時，X馬上指不想看，見到都害怕，這些照片勒索他50萬元。