床照勒索案｜食肆高層疑遭女職員勒索50萬 受害人庭上哭訴妻子已經離開他

已婚公司男高層疑與31歲已婚女員工發展婚外情，並於每次發生性行為後支付對方5,000元，惟兩人疏離關係後疑遭對方發相勒索50萬元，女方被控勒索罪。案件今日（7日）於區域法院續審，集團高層盤問下同意「經濟支持」為2人關係基礎，初次交歡後意欲疏遠對方，他又在庭上哭訴稱：「我老婆走咗，唔知喺邊度住，我想佢返屋企」。

案情指，31歲被告黃莎莎，被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣500,000元。

事主感嘆似受審判

男事主X今日在屏風後作供，X在辯方盤問時哭訴，自己好像在被人審判，又指自己「我年紀大，老婆又走咗，唔知係邊度住」、「我只係想我最愛嘅老婆返屋企」。X續指，其妻子已透過媒體了解事件，X形容自己腦袋一片空白，只想回家。辯方向X指出，被告是新移民，9歲來港。X供稱，感覺到被告家境清貧，因他曾聽到被告提及與胞弟及母親同住公屋。

X在盤問下承認與女下屬去年於元旦前相識，X主動向被告索取電話號碼，惟忘記有否曾稱讚對方「好靚」，2人在1月中「遊車河」時發展成情侶，X曾多次接送被告下班回家，過程中雙方均有主動。辯方引述X證供，X提到2月20日中午與被告正式約會，到某酒店，X又同意交往時經常向對方噓寒問暖。X憶述初次交歡後意欲疏遠對方，批評對方「WhatsApp 講嘢好肉麻、太囉唆，係咁追住我，接住每日好似轟炸機咁轟炸我」。

辯方提到被告為新移民，9歲來港，自小家貧，交往6年後與丈夫結婚，惟夫妻不和，婚後仍與舅父同住公屋。X表示，他不知道被告沒有與丈夫同住，以及關係不好。X續指，他只知道被告以前是任職機場地勤，在疫情影響下被公司辭退。X續指，當初基於對被告的好感，而提及會養她，但意思是每個月定額給予被告2至3萬生活費，而不是像無底深潭般，每次被告向他索取金錢均要支付。



