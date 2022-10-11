床照勒索案｜飲食集團高層發展婚外情 女被告勒索罪成

本地連鎖餐飲集團已婚男高層與公司分店女員工發展婚外情，二人半年內每月均會到酒店交歡，該高層每次完事後都會支付對方5,000元。惟他疏遠女方後遭要脅將二人床照公開，索價50萬元，女員工否認一項勒索罪，經審訊後今在區域法院暫委法官葉啓亮裁定女被告罪名成立，下令將她還押2周，至10月25日聽取求情及判刑。

被告自辯是只是想引起 X注意

被告自辯時，則稱於2020年底入職X名下一公司，於去年1月中與X交往，約1個月後，被告與她到酒店慶祝她生日，X其後帶她到酒店房間，在她不情願的情況下性交，但她最終原諒X。去年9月，X在電話中提分手，並用粗口辱罵她「臭X」，又稱給她「分手費」。被告指是X先提起相片，稱她從來不是要錢，她只是想和X解決感情問題，引起X注意，尋求復合。

被告黃莎莎（32歲）被控於2021年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。X在庭上供稱，他與被告曾6次到酒店幽會，他每次會留下5,000港元現金給被告，其後他有意疏遠被告，而被告則於去年9月起，透過WhatsApp短訊威脅及索要50萬港元，被告又威脅「如果我們的照片公開就不好，你個名就臭哂」。