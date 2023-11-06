床蝨｜專家指一直存在外遊後宜檢查行李　食環署：無跡象顯示在港擴散

南韓和法國、英國等歐洲國家爆發床蝨危機，更有人形容是外來物種，由於其爬過的地方會留有臭味，因此床蝨亦被稱為臭蟲。不過，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指出，床蝨問題其實一向存在，特別是人民流動使床蝨在不同國家或地區之間出現。香港食環署表示，現時並無跡象顯示臭蟲問題在社區擴散。
床蝨非直接爬在人體皮膚
梁廣源向《am730》表示，床蝨問題其實一向存在，尤其有很多雜物的住宅單位，指床蝨日間會隱藏在黑暗、乾燥的地方，如家居的牆壁、牆紙、衣櫃、被鋪床褥和梳化等，夜間則多出來刺叮人體吸血，又說牠們一般會依附在緊貼皮膚的衣服、被褥等叮咬人體，而非直接爬在人體皮膚上。
家居縫隙屬床蝨滋生地
梁廣源指出，若市民外遊住宿或乘搭交通工具時發現被咬，而又肯定不是蚊叮，便有機會是蝨咬，建議外遊後可先在家門外，檢查是否有蝨蛋附在行李喼和手提行李外表，至於穿過的衣物可以放在浴室用熱水和洗潔精浸泡一晚，盛載海外手信的紙皮箱就最好盡快丟棄。
除蟲方面，梁廣源提醒最重要是處理縫隙的床蝨滋生地，包括用蒸氣高溫噴射，若選用化學藥物就應施用對人畜低毒性、低氣味的衛生級殺蟲劑，又強調滅蟲公司的收費非最重要，反而應留意他們採用哪種方法或藥物。
今年首9個月接5宗床蝨投訴
就本港情況，食環署發言人回覆《am730》查詢稱，近年涉及私人樓宇的臭蟲投訴個案持續減少，由2013年的全年80宗減至去年的10宗，而今年截至9月食環署共接獲5宗相關投訴個案，發言人指並無跡象顯示臭蟲問題在社區擴散。署方解釋，臭蟲是夜行生物，通常在人類睡眠的地方附近棲息，靠感應人類體溫和呼出的二氧化碳來尋找目標吸食血液，白天則躲在棲息的地方，因此一般公眾地方並非適合臭蟲匿藏或棲息處。
一般而言，食環署如接獲有關臭蟲的投訴，會派員到懷疑出現臭蟲的處所，包括私人樓宇，向有關人士提供針對防治臭蟲的技術意見、派發有關防治臭蟲的宣傳單張，以及灌輸相關衞生教育。如有需要，市民亦可向有信譽的滅蟲公司尋求協助，解決私人地方的蟲害問題。發言人提醒市民，要有效防治臭蟲，應循保持家居整潔著手，包括定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫，以及外遊時注意酒店房間內有否臭蟲，以避免把牠們帶回家中。
東瀛遊韓法英旅行團未受床蝨影響
另外，東瀛遊執行董事禤國全接受《am730》查詢指，旗下的韓國、法國和英國等旅行團至今未有受床蝨影響，相信近日的爆發只屬少數事件，不過他們都有要求當地的酒店小心處理和留意情況。