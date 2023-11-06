床蝨｜專家指一直存在外遊後宜檢查行李　食環署：無跡象顯示在港擴散

南韓和法國、英國等歐洲國家爆發床蝨危機，更有人形容是外來物種，由於其爬過的地方會留有臭味，因此床蝨亦被稱為臭蟲。不過，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指出，床蝨問題其實一向存在，特別是人民流動使床蝨在不同國家或地區之間出現。香港食環署表示，現時並無跡象顯示臭蟲問題在社區擴散。 床蝨非直接爬在人體皮膚 梁廣源向《am730》表示，床蝨問題其實一向存在，尤其有很多雜物的住宅單位，指床蝨日間會隱藏在黑暗、乾燥的地方，如家居的牆壁、牆紙、衣櫃、被鋪床褥和梳化等，夜間則多出來刺叮人體吸血，又說牠們一般會依附在緊貼皮膚的衣服、被褥等叮咬人體，而非直接爬在人體皮膚上。

家居縫隙屬床蝨滋生地 梁廣源指出，若市民外遊住宿或乘搭交通工具時發現被咬，而又肯定不是蚊叮，便有機會是蝨咬，建議外遊後可先在家門外，檢查是否有蝨蛋附在行李喼和手提行李外表，至於穿過的衣物可以放在浴室用熱水和洗潔精浸泡一晚，盛載海外手信的紙皮箱就最好盡快丟棄。 除蟲方面，梁廣源提醒最重要是處理縫隙的床蝨滋生地，包括用蒸氣高溫噴射，若選用化學藥物就應施用對人畜低毒性、低氣味的衛生級殺蟲劑，又強調滅蟲公司的收費非最重要，反而應留意他們採用哪種方法或藥物。