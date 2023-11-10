床蝨｜機場快綫疑現床蝨相瘋傳 港鐵檢查未發現：列車已高溫深層清潔

社交平台及WhatsApp昨晚(9日)起流傳一張機場快綫列車懷疑發現床蝨的照片，有網上討論區更稱「機場快線已被床蝨入侵」，引發網民關注。港鐵公司今日(10日)表示，昨晚約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中顯示的昆蟲。公司即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔，在清潔過程中未有發現。該列車昨晚經已進行高溫深層清潔。

每晚加強檢查 清潔非金屬座位 港鐵強調，早於外國開始傳出爆發的床蝨問題時，作出風險評估及制定方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衛生。港鐵會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。 ▼ 日常預防床蝨方法 ▼