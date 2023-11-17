床蝨｜治蟲鼠督導委員會今日開會　指示部門到機場及口岸等實地視察

本港市民擔心床蝨傳入，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日開會，討論預防海外蝨患輸入的應對措施。環境及生態局副局長兼委員會主席黃淑嫻，向各部門轉達政務司副司長卓永興就海外蝨患的關注，以及強化外防輸入及跨部門防蝨工作的政策方針，指示部門人員到機場及口岸等實地視察，確保有關工作到位。

政府會 與前線業界保持緊密聯繫

政府早前亦就預防蝨患輸入與各持份者，例如機管局、港鐵、酒店業界、旅遊事務署及滅蟲業界會面，除提供技術意見外，亦向他們發放預防蝨患輸入的資訊及小冊子。在會上，各部門同意需持續與前線業界及市民保持緊密聯繫，並持續優化資訊發放途徑，以及就業界的實際情況作風險評估，讓業界及市民更容易掌握預防蝨患傳播的方法。

關愛隊會協助食環署向劏房戶和「三無大廈」住戶派發家居環境衞生和防蝨滅蝨的資訊。食環署亦向與會者分享其技術指引重點及相關應用，包括垃圾收集站員工每天需要就大型棄置傢具噴灑除害劑，並鼓勵設有垃圾收集設施的部門採納相同做法。