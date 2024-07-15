店舖盜竊案增一成二 逾二千人被捕 6.7%有前科

「店舖盜竊留案底一生前途從此毀」，政府早年已有相關宣傳口號，但店舖盜竊仍禁不絕。警方今年首5個月錄得36,940宗罪案，較去年同期微升3%，店鋪盜竊案佔整體一成，按年增12%。單一最大金額涉13萬元，一名22歲男子偷走兩支紅酒。警方指，藥品、洗頭水及鬚刨是常年熱門被盜物品，但相關目標有「季節性」，夏天時雪糕、水果較容易成為目標。近年自助收銀機愈來愈普及，致相關盜竊案亦會增加，建議店舖加強保安措施之餘，亦可在自助收銀機增派人手，一方面增阻嚇力，另方面亦可協助顧客結帳。

警方今年首5個月共錄得36,940宗罪案，按年增1,077宗，增幅為3%。其中店舖盜竊案佔3,678宗，增加約12%。期內2,250人涉店舖盜竊被捕，150人有前科，有個案曾盜竊9次。單一最大損失案件，有店舖店員發現貨架上兩瓶合共13.21萬元的紅酒不翼而飛，警方經調查後拘捕一名22歲男子，他被控2項偷竊罪，最終判監6個月。

防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺指，店舖偷竊個案上升原因難一概而論，背後牽涉經濟、旅遊人數增加等複雜原因。她透露旺角、荃灣、將軍澳等有較多商舖及人流量較多地區，較常發生盜竊案。今年上半年因店舖盜竊的被捕人士中，41至50歲的年齡層佔最多，其次是51至60歲。

警察臨床心理學家馮浩堅引用外國數據指，犯人未必因經濟問題或有需要而偷竊，部分因偷竊時產生的刺激感，繼而抒發壓力。他解釋指，在刺激、緊張時，人的大腦會釋放多巴胺，會令人感興奮或快感。但在情緒過後，盜竊者就會後悔、不安，並情緒低落，陷入惡性循環。

蔡頴鈺又指，盜竊案亦有「季節因素」，如夏天時雪糕、水果較容易成為目標；聖誕節至新年期間是高峰期，洋酒、朱古力等較受歡迎。她補充指，罪犯偏好易收藏、容易轉售商品，當中藥品、洗頭水及鬚刨是常年熱門盜竊物品。