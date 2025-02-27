庫房3年見紅 錄872億赤字 陳茂波推「加強版財務整合」望見盈餘 公務員瘦身凍薪 年發債達1950億元

陳茂波 “我們有信心和決心克服挑戰。”

財政司長陳茂波公布新一份財政預算案，今年度財赤錄872億元，是連續3年「見紅」，預計到2028/29年度綜合帳目赤才恢復盈餘。為盡快令庫房止血，陳茂波提出兩方向開源節流，推「加強版」財務整合，即透過公務員凍薪、削減職位、增加各類型政府收費，以及持續發債等措施，相信2026/27年度經營帳目恢復平衡並有盈餘。特首李家超指，財政預算案與施政報告的方向一致，嚴格控制政府開支為主，開源為輔，穩步回復收支平衡，對香港前景充滿信心。 預算案中提出，政府本年度的財政儲備錄得6,473億元，相當於政府10個月的開支，預測2025/26年度財政儲備進一步下降至5,803億元，相當於8個月開支。在龐大財赤下，預算案決定嚴控政府開支增長，「資源效率優化計劃」會加大力度進行，提出在不影響綜援、公共福利金，以及法定開支的前提下，未來一個財政年度節省政府經常開支的幅度由原來的1%增至2%，並會延續兩年至2027/28年度，削減幅度累計是7%。如果以2023/24年度經常開支為基礎計算，每年分別可以節省39億至273億元。 部分「開源節流減赤措施」 1. 所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪；

2. 公務員編制瘦身，預計本屆政府任期削減約1萬個職位；

3. 「2元優惠計劃」改為「兩蚊兩折」優惠；交通補貼門檻6月起提升至500元；兩項資助計劃未來5年節省約62億元；

4. 8間資助大學下一個3年期撥款將每年削減2%，共節省28億元撥款開支；

5. 取消中小學及幼稚園2,500元學生津貼，節省約20億元；

6. 研離境私家車徵收邊境建設費，每年約增加10億元收入；

7. 檢視政府隧道和主幹道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶收費、交通違例定額罰款，預計每年增20億元收入。

公務員編制削1萬職位 政府亦會「瘦身」削減公務員編制，在26/27及27/28年度，每年分別減2%，預計至27年4月1日會總共削減大約1萬個職位。政府消息指，由各部門自行削減編制，無意推出自願離職計劃及調整公務員福利。目前在政府支出中，員工薪酬佔六成，故相信削減編制及凍薪，對節省開支有一定幫助。 預算案提出在2025/26財政年度，所有行政、立法、司法機關，以及區議會的全體人員一致凍薪，包括特首及政治委任官員，至於全體逾17萬公務員一律都會跟隨凍薪。消息指，暫時無法估算凍薪能為政府節省多少，但以加薪為例，每1%加薪的財政影響約29億元。被問到如何決定官員、公務員等凍薪，而非減薪。陳茂波解釋考慮到本港經濟向好，及政府將恢復收支平衡，政府官員及公務員凍薪，而非減薪較合適。

料28/29年轉虧為盈 除削減政府經常開支外，政府相應擴大發債規模，預計未來5年、每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券共約1,500億元至1,950億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。陳茂波強調政府發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 陳茂波稱，政府循強化版的財政整合計劃，以及發債兩方向推進，在節流及開源下，有信心政府經營帳戶將逐步恢復平衡及錄得盈餘。他估算未來5年，已計入發行及償還債劵款項的綜合帳目赤字將由今年度的872億元逐步改善，料下年度赤字為670億元，至28/29年度有105億元盈餘。 另外，陳茂波亦首度提出「經營帳目」和「非經營帳目」有不同管理原則，經營帳目「要量入為出，以達致盈餘為目標」；而「非經營帳目」則可用財政儲備、發債等處理。 否認向中產開刀望諒解 不過，預算案宣布大部分「派糖」措施「縮水」。有聲音質疑「向中產開刀」，陳茂波則指，政府經研究後須節流及開源，節流方面要小心考慮和顧及本港競爭力，因本港招商引才，在開新種稅或加稅率時要小心考慮，避免影響競爭力，同時要盡可能減少對市民影響；但過程中難以避免，如陸路離境稅，因政府投放大量資源興建陸路離境設施，希望朝用者自付原則「收返一部分」，又希望中產人士明白，今年的舒緩措施已是「力所能及」的範圍，希望市民諒解。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀形容預算案有決心讓香港公共財政回復收支平衡，全體行會非官守議員都全力支持措施，又強調所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪是最好選擇。至於行會應否減薪及捐人工應由行會主席、即行政長官決定。