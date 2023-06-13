康健中心精神評估未擬細節 學者信增人手可早發現問題

政府日前提出10項加強精神健康支援的措施，包括在地區康健中心推出先導計劃，評估市民精神健康，當局指計劃尚在研究階段，並要為家庭醫生加強這方面的培訓；有精神健康學者則建議由精神科醫生負責到中心分流病人。另外，有精神健康委員會委員建議政府要更大膽改善精神健康服務，增加人手的同時要提升質素。

因應鑽石山月初的謀殺案，精神健康諮詢委員會日前召開緊急會議，並在會後公布推出10項加強精神健康支援的措施，包括在個別地區康健中心推出先導計劃，負責為有需要市民進行精神健康評估。

就有報道指計劃最快下月推出，醫務衛生局副局長李夏茵昨在一個電台節目稱，計劃仍處於研究階段、尚未擬定細節，日後希望可達致分流患者到社區不同單位的效果。不過，她指並非每名家庭醫生都接受過精神健康培訓，需要加強培訓。