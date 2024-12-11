康健中心關愛隊助登記 牙科街症改網上抽籤

衛生署牙科街症服務本月30日起，將改用網上登記系統抽籤，市民只需要實名登記，即日便會有抽籤結果，毋須再親身到牙科診所排隊取籌。署方指，有長者對以往排隊方法感到不便，因此推出網上系統，又指市民每次抽籤可以選擇3間診所和排先後次序。

網上系統每日早上9時半至10時半接受市民登記，預約指定牙科診所的翌日牙科名額，中午12時半會有結果，診所剩餘的名額可在同日下午2時至5時或服務當日早上7時45分至9時15分，以先到先得方式致電預約。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢昨表示，署方亦會在網站公布有剩餘名額的診所，又稱抽籤結果會通過手提電話短訊發放。