康健中心關愛隊助登記 牙科街症改網上抽籤

衛生署牙科街症服務本月30日起，將改用網上登記系統抽籤，市民只需要實名登記，即日便會有抽籤結果，毋須再親身到牙科診所排隊取籌。署方指，有長者對以往排隊方法感到不便，因此推出網上系統，又指市民每次抽籤可以選擇3間診所和排先後次序。
網上系統每日早上9時半至10時半接受市民登記，預約指定牙科診所的翌日牙科名額，中午12時半會有結果，診所剩餘的名額可在同日下午2時至5時或服務當日早上7時45分至9時15分，以先到先得方式致電預約。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢昨表示，署方亦會在網站公布有剩餘名額的診所，又稱抽籤結果會通過手提電話短訊發放。
推資格審查未有時間表
輪候牙科街症的市民不乏長者，許美賢承認轉用網上系統初期或會對長者造成不便，衛生署已經與地區網絡做好聯繫，地區康健中心、區議會和關愛隊等，將會為長者提供支援如協助登記。她又說，牙科街症籌號不足是不爭事實，政府明年將推出「社區牙科支援計劃」，籌號會是現時街症的約兩倍之多，預計每年有4萬名額。
計劃服務對象是有經濟困難的弱勢社群，口腔健康及牙科護理工作小組主席、醫務衛生局常任秘書長陳松青指，計劃能涵蓋緊急及預防服務，包括檢查、脫牙及補牙等。醫衛局日前稱考慮為牙科街症引入資格審查，當局昨稱要先統計網上登記系統的使用數據，再訂立措施詳情，暫未有推出時間表。