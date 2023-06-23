康城主力牆｜屋宇署設熱線解答住宅單位改動及加建工程查詢

屋宇署表示，因應近日有不少市民希望了解如何查閱批准圖則，以確定結構牆的位置，或關注自己的住宅單位，會否因曾進行改動及加建工程而對樓宇結構或安全有影響，署方設立電話熱線，以接聽並解答市民的查詢。熱線由今日(23日)起開放至7月21日，市民可於辦公時間(星期一至五上午9時至下午5時，公眾假期除外)致電熱線，查詢有關事宜。視乎需要，電話熱線的服務日期或會延長；市民亦可將查詢電郵至[email protected]。

屋宇署已將有關「住用處所的改動及加建工程」的常見問題及答案，上載於署方的網頁供市民參考。屋宇署歡迎市民經上述熱線或電郵預約在辦公時間親臨位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心，以進一步了解如何索取相關的建築圖則，以及認識圖則上的相關基本資料，包括如何分辨結構牆及非結構牆。

另外，屋宇署將聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部和香港測量師學會，於7月11日下午6時30分在樓宇資訊中心舉辦有關「住宅室內改動及加建工程須知」的講座，歡迎市民參加。講座將透過實體及網上形式以廣東話進行，費用全免，有興趣人士可在屋宇署主題網頁報名，截止報名日期為7月10日，名額有限，先到先得。有關講座的錄影紀錄亦將於其後上載於屋宇署網上學習中心。