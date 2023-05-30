康城主力牆｜屋宇署：業主設計師施工公司均須負責 滙豐恒生渣打中銀暫停涉事單位網上估價 (更新)

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，裝修期間違規拆去部分主力牆。屋宇署署長余寶美表示，就日出康城首都單位拆去部分結構牆事件，單位業主已委任認可人士跟進。至於滙豐、恒生、中銀及渣打4間銀行，最新暫停為涉事單位網上估價。

單位業主已委任認可人士跟進

屋宇署署長余寶美指，現時已成功聯絡管理公司、單位業主、管業處及設計公司，並已到涉事單位的上層及下層作初步檢視。據署方初步評估，拆除部分以單位樓層計算涉及約6%、佔整層結構牆則約1%。余寶美表示，業主已委任認可人士進行修復工程，以符合要求，涉事單位需在15天內進行，並在30天內完成工程。

她又指，業主需委任認可人士及承建商交報告，以交代對整體樓宇結構的仔細影響，亦要繳交圖則講述如何作修復工程，以及需按原先設計作藍本，也需申報所用物料及修復方法等作詳細交代等。