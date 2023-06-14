康城主力牆｜屋署未批康城主力牆修繕方案　倪學仁料工期可酌情延後

屋宇署上月29日向康城涉事單位業主發出命令，要求15天內展開修繕工程，屋宇署上周五收到業主提交的建議，署方仍在審批中。（資料圖片）

將軍澳日出康城首都一個住宅單位在裝修期間違規拆去部分結構牆，屋宇署上月29日發出法定命令，要求業主在15天內開展修繕工程，期限已經屆滿，屋宇署回覆《am730》指，署方上周五（9日）收到相關修繕建議書及建築工程圖則，正審批建議。資深土木工程師倪學仁表示，若業主一方在合理時間內提交修繕建議，屋宇署亦需時審批，業主不會因此被告，而餘下15天工期時限亦應順延。

記者︰曾偉龍

日出康城首都涉事單位被拆除的主力牆部分以單位樓層計算涉及約6%結構牆，佔整層結構牆約1%。涉事單位業主須在15天內開始修繕工程，期限已於本周初屆滿。屋宇署回覆指，根據署方上月29日向涉事單位業主發出的法定命令，涉事單位業主須於命令發出日期起計15天內展開修繕工程，並於30天內完成工程；署方已在6月9日收到業主委任的認可人士及註冊結構工程師提交的修繕建議書及建築工程圖則，審批工作正在緊密進行中。

上周五收修繕方案 屋署︰審批中

除了單位涉及拆去客廳與睡房之間的部分結構牆，廚房與客廳之間的一幅非結構牆及一道門亦被拆去，改為開放式廚房，均被屋宇署要求還原。屋宇署指，已飭令業主委任認可人士就上述兩項目提交修繕建議書（包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響）、建築工程圖則，以及取得屋宇署批准及同意後根據批准圖則把樓宇受影響的部分修復，並按照批准圖則一併恢復有關廚房的原狀。

署方又指，正就有關個案是否涉及有人違反《建築物條例》展開全面調查，並視乎調查結果，按《建築物條例》向涉事人士採取適當行動。

倪學仁向《am730》表示，若業主已合理的時間內向屋宇署提交修繕方案，屋宇署亦需要時間審批，或需向業主邀請的專業人士查詢或修改，即使超出15天限期，屋宇署一般不會就此控告業主，「個波現於屋宇署身上，需要多少少時間，不能因此控訴業主。」

倪學仁料15天工期會順延

他續指，業主一方需待屋宇署批出開工紙才能動工，相信緊接的15天工期亦會酌情順延。他又指，屋宇署針對此個案特事特辦，估計會豁免動工前七天的通知期，但修繕工程涉及混凝土，按現時標準須以完工後28天的石屎強度「試磚」，測試品質，故估計15天工期內應足夠完成工程，但礙於檢驗需時，難以完成申報工作，但相信屋宇署會有「走盞」，只要業主一方有合理解釋，屋宇署不會以《建築物條例》控告業主。

日出康城首都業委會前主席張志董向《am730》表示，不清楚涉事單位的修繕工程有否動工，但認為工程涉及混凝土，加上環境限制，在30內完工有很大困難。