康城主力牆｜方國珊：初步觀察單位無異樣　屋宇署已發出書面命令

將軍澳日出康城第一期「首都」一個剛完成裝修的單位，被指懷疑打穿一幅主力牆。負責管理屋苑的港鐵公司今日(29日)回應事件稱，「首都」客務處職員與屋宇署人員今日已到涉事單位檢查結構安全，並發現涉及違規情況。港鐵公司指，屋宇署將按《建築物條例》跟進，而單位業主亦會安排日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。

單位已加裝臨時支架

港鐵公司續說，「首都」客務處將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程，又重申單位裝修如包括改動單位結構，業主必須向相關政府部門申請及得到批核。

本身是工程師的當區區議員方國珊，今日亦在社交網站發帖稱，屋宇署已聯同她、港鐵結構工程師和業主聘用之認可人士代表，到涉事單位視察。據悉，業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。她表示，初步觀察單位內並無異樣，並引述業主表示，已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托。