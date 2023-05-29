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2023-05-29 18:21:51

康城主力牆｜方國珊：初步觀察單位無異樣　屋宇署已發出書面命令

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日出康城首都涉事單位已加裝臨時支架加強承托。(方國珊FB)

日出康城首都涉事單位已加裝臨時支架加強承托。(方國珊FB)

將軍澳日出康城第一期「首都」一個剛完成裝修的單位，被指懷疑打穿一幅主力牆。負責管理屋苑的港鐵公司今日(29日)回應事件稱，「首都」客務處職員與屋宇署人員今日已到涉事單位檢查結構安全，並發現涉及違規情況。港鐵公司指，屋宇署將按《建築物條例》跟進，而單位業主亦會安排日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。

單位已加裝臨時支架

港鐵公司續說，「首都」客務處將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程，又重申單位裝修如包括改動單位結構，業主必須向相關政府部門申請及得到批核。

本身是工程師的當區區議員方國珊，今日亦在社交網站發帖稱，屋宇署已聯同她、港鐵結構工程師和業主聘用之認可人士代表，到涉事單位視察。據悉，業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。她表示，初步觀察單位內並無異樣，並引述業主表示，已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托。

方國珊(右一)今日與屋宇署等代表跟進事件。(方國珊FB) 涉事影片介紹單位原先的結構。(片段截圖) 涉事影片介紹單位裝修後的結構，可見客廳和主人房之間一幅牆已改裝成房門。(片段截圖) 被指懷疑打穿主力牆改裝而成的房門。(片段截圖) 被指懷疑打穿主力牆改裝而成的房門。(片段截圖) 「首都」客務處發出通告指，已接獲多名住客關注有單位打穿主力牆事宜。(網上圖片)

單位已安排即時緩減措施

方國珊續說，屋宇署已根據《建築物條例》向業主發出書面命令，就欠妥之處進行補救工程的建議，呈交建築事務監督批准。她透露，屋宇署亦有視察涉事單位樓上、樓下單位和大廈結構。「首都」客務處今日亦向住客發通告指，有關單位已按屋宇署要求，安排即時緩減措施，以及安排具專業資格人士處理有關問題。

日前有網民從一條單位介紹影片發現，業主裝修改動睡房位置時，疑打穿一幅主力牆改裝成房門，事件連日持續發酵、引起大量網民討論，更有人擔心此舉影響大廈結構。

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