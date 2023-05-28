康城主力牆｜日出康城單位裝修疑打穿主力牆　屋宇署：正調查事件是否屬實

住宅單位大裝修後會有煥然一新的感覺，不過近日網上流傳將軍澳日出康城一個單位在裝修期間，懷疑拆除部分主力牆改裝成房門，事件在討論區惹來網民熱烈討論，單位業主日後或有責任「上身」。屋宇署今日(28日)回覆本報查詢指，之前並沒有收到相關舉報，現正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，如發現任何違反《建築物條例》的情況，將採取適當執法行動。 眼利網民揭發事件 憂影響大廈結構 有地產資訊網站日前上載一段影片，介紹港鐵大型屋苑日出康城第一期「首都」一個近日完成裝修的單位。不過，有眼利的LIHKG討論區網民發現裝修公司在改建主人房時，懷疑打穿一幅主力牆，擔心影響大廈結構安全。 從涉事影片可見，單位原本是3房設計，設計師把兩間睡房打通成一間主人房，另為做到「三邊落床」和「兩邊床頭櫃」，涉嫌打穿客廳和主人房之間的一幅牆改裝成主人房門；原本的主人房則改建成衣帽間。不過，有網民看過圖則後，懷疑該幅牆壁是大廈主力牆。

方國珊：已責成港鐵嚴肅處理 當區區議員方國珊今日在社交網站表示，據其了解港鐵管理處已聯絡到懷疑涉事單位，並會安排工程團隊跟進。她指，由於事件關乎樓宇結構安全，不少首都居民都極度關注事件，她已責成港鐵嚴肅處理。「首都」客務處昨日(27日)亦發出通告指，接獲多名住客關注事件，現正調查和跟進事件，如發現屬實將要求單位立即還原，並提醒住客不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。 港鐵：結構如未獲批改動 會要求還原 港鐵回覆本報查詢指，日出康城首都客務處昨日收到居民查詢，指有個別單位裝修時懷疑曾改動室內結構並拆除主力牆。經翻查記錄，客務處並未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請，客務處已隨即聯絡有關單位業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。客務處昨亦在屋苑張貼通告，再次提醒住戶不可於單位內任意作任何影響大廈結構的改動，以免影響整體結構。 港鐵重申，所有單位在裝修前須向客務處申請，如裝修包括改動單位結構部分，單位業主亦須向相關政府部門申請及得到批核。客務處如發現單位有結構改動工程而未得到相關政府部門批准，會向所屬單位業主提出要求進行還原工程，並須得到具專業資格人士審批完工。同時，客務處會向所屬單位業主保留追究因未經批核改動工程而引起損失之一切權利。