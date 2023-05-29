康城主力牆｜日出康城首都疑打穿主力牆　學者：還原不易

按網上圖片顯示，他相信有部分主力牆已被「開窿」，且面積不少，接近三分之一幅主力牆，但應該不是將整幅主力牆拆掉。他又形容事件「幾奇怪」，因裝修師傅拆牆時會發現牆身特別厚、特別硬，且牆身內有很多鋼筋，沒有理由不知道是主力牆。他解釋，一般高層建築要靠主力牆去承載風力及大廈本身的重量，拆除主力牆有機會對結構造成很大影響，「就好似張枱無咗枱腳咁，變得唔穩陣，可能會倒塌」。除非相關改動已經屋宇署入則並獲批准，否則直接施工是非常危險，不可接受。

還原主力牆工程困難

至於有不少居民十分關注屋宇其他樓層，會否有即時危險，他則回應稱，初步認為會出現結構問題，但未至於即時倒塌且近期非打風季節，未見其影響，惟詳情需待屋宇署仔細調查。而另一個疑問是，被拆卸的主力牆到底能否還原。蘇啟亮則稱，還原主力牆工程困難，全部都不是容易做到。他舉例指，其中一種還原方式，可以用與原有品質相同的混凝土，重新鋪設主力牆，隨後的修葺灌注亦非簡單工序，要重新接駁鋼筋亦有一定難度。而不同還原方案，均需屋宇署審批。

今次事件涉及的單位為首都一個實用面積681呎，原則屬於3房間隔的單位，三房連走廊，一併打通成一間主人套房及衣帽間，設計師更改動了主人房門位置，將原本分隔客房跟客廳的一面牆壁改為房門。