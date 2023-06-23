康城主力牆｜涉事單位已動工修復主力牆　屋署未披露修繕方案

日出康城首都一個住宅單位裝修期間拆去主力牆，屋宇署上月發出命令要求業主修復，署方經過11天審批，於本周二（20日）批准業主修繕工程圖則及同意展開修繕工程，業主的承建商亦於前日（21日）動工，惟屋宇署未披露修繕方案內容。屋宇署並於今日（23日）起至7月21日設立電話熱線，供市民查詢其住宅單位的改動及加建工程是否涉及結構安全。

修繕工程前日動工

屋宇署回覆《am730》指，就涉事單位拆去客廳與睡房之間的部分結構牆，及拆去廚房與客廳之間的非結構牆及門，以改作開放式廚房，屋宇署於5月29日向涉事單位業主發出法定命令要求業主一方修復。

屋宇署於6月9日收到涉事單位業主委任的認可人士及註冊結構工程師提交的修繕建議書及建築工程圖則，署方於6月14日批准修繕工程的前期臨時支撐工程動工，再於6月20日批准展開修繕工程。有關承建商已於 6月19日展開前期臨時支撐工程，並於6月21日展開修繕工程。

調查中若發現同類事件會嚴肅跟進

就有指涉事設計師曾負責太古城及西貢一個豪宅的裝修工程，屋宇署指，正就有關個案是否涉及有人違反《建築物條例》展開全面調查，並視乎調查結果向涉事人士採取適當行動，如在調查中發現有關人士涉及其他同類事件，屋宇署亦會嚴肅跟進。

屋宇署未有透露修繕方案內容，但曾有專家指復修工程有難度，因還原拆掉的主力牆需使用相同品質的石屎，而要將石屎運送到相關樓層及驗收都不容易；而接駁主力牆內被切割的鋼筋亦有困難，如使用螺絲或燒焊等方法重接鋼筋，仍可能影響上下樓層。